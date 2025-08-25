US Open 2025 live im TV und Stream: Läuft die Übertragung auch im Free-TV?

Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open bilden die vier Säulen des internationalen Tennis. Wer alle in einem Kalenderjahr gewinnt, erzielt den seltenen „Grand Slam“ – ein Kunststück, das nur Legenden wie unter anderem Rod Laver und Steffi Graf gelang. Diese Turniere bieten die höchsten Preisgelder, die meisten Weltranglistenpunkte und stellen Spieler auf ganz unterschiedlichen Belägen vor technische und mentale Herausforderungen. Sie sind globale Medienereignisse, die Sport, Tradition und internationale Aufmerksamkeit vereinen.

Zum Abschluss des Grand Slam findet sich traditionell das Turnier in New York auf dem Zeitplan. Die US Open stehen für Innovation, Rekord-Preisgelder (2025: 90 Mio. US-Dollar) und die besondere Atmosphäre, vor allem im Arthur Ashe Stadium. Gespielt wird auf schnellem Hartplatz. Neu ist 2025 das laut sport.de kontrovers diskutierte Mixed-Format: Nur 16 Teams, verkürzte Sätze, und das Ganze bereits in der „Fan Week“ – mit Stars wie Zverev, Djokovic und Raducanu. Die US Open verbinden Tempo mit Tradition und sind das glamouröse Finale des Tennisjahres.

Wo können Sie das Ereignis im TV und als Stream live verfolgen? Geht das Ganze auch kostenlos? Wir liefern die Antworten.

Übertragung der US Open 2025 im TV und Stream: Ist das Turnier im Free-TV zu sehen?

Der Spielplan der US Open 2025 erstreckt sich vom 24. August bis zum 7. September 2025. Sky Sport berichtet umfassend vom letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Zuschauer können mit dem entsprechenden Abo sämtliche Partien bei Sky live verfolgen – darunter auch die Begegnungen auf den Hauptplätzen Arthur Ashe Stadium und Louis Armstrong Stadium, die auf einem eigenen Kanal übertragen werden. Zusätzlich bietet Sky Sport Tennis eine Konferenz mit deutschem Kommentar, in der die wichtigsten Matches parallel begleitet werden.

Alle weiteren verfügbaren Spiele sind über Sky Stream und Sky Q im Livestream abrufbar. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Highlights, Interviews und Analysen, die jederzeit auf Abruf bereitstehen.

Bereits ab dem 19. August zeigt Sky Sport Tennis das neue Mixed-Doppel-Turnier, das im Rahmen der Qualifikationswoche stattfindet. Das reformierte Format mit verkürzten Sätzen und prominenter Besetzung gilt als eine der auffälligsten Neuerungen der diesjährigen US Open.

Wie sieht es mit Free-TV und Gratis-Stream aus?

Die US Open 2025 werden nicht im deutschen Free-TV übertragen. Die Rechte liegen bei Pay-TV-Anbietern wie Sky. Sportdeutschland.TV bietet einen kostenpflichtigen Turnierpass für den Livestream (der kostet ungefähr 20–25 Euro).

Aber: Vom 24. August bis 7. September 2025 überträgt Joyn Österreich täglich kostenlos zwei ausgewählte Matches der US Open im Livestream. Der Stream ist über Webbrowser, App, Smart-TV, Handy und Tablet verfügbar. Es handelt sich um ein exklusives Angebot für Joyn-Nutzer in Österreich, das jedoch auch in Deutschland nutzbar sein kann – allerdings ist die Auswahl der Spiele begrenzt. Und es könnte auch länderspezifisch mal klemmen, zum Beispiel bei der offiziell nicht unterstützten VPN-Nutzung. Auf jeden Fall muss man die App für joyn.at herunterladen.

Die wichtigsten Informationen zu den US Open 2025 im Überblick

Hier liefern wir Ihnen die wesentlichen Fakten und Zahlen zu dem Turnier:

Ort und Zeit

Datum: 24. August bis 7. September 2025

Ort: USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, New York

Belag: Hartplatz

Besonderheiten 2025

Neues Mixed-Doppel-Format:

Gespielt wird bereits ab dem 19. August in der „Fan Week“

Nur 16 Teams, verkürzte Sätze bis vier

Prominente Teilnehmer wie Zverev, Raducanu, Alcaraz, Swiatek

Rekord-Preisgeld

Insgesamt 90 Millionen US-Dollar

Sieger im Einzel erhalten jeweils 5 Millionen US-Dollar – so viel wie bei keinem anderen Grand Slam