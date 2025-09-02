US Open 2025: Spielplan, Teilnehmer und alle Infos

Die Grand-Slam-Turniere – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – bilden das prestigeträchtigste Fundament des internationalen Tennissports. Der Begriff „Grand Slam“ stammt ursprünglich aus Bridge und Golf und bezeichnet im Tennis den seltenen Triumph, alle vier Majors innerhalb eines Kalenderjahres zu gewinnen – eine Leistung, die nur wenigen Ausnahmespielern wie Rod Laver (1962, 1969) und Steffi Graf (1988) gelang. Diese Turniere bieten die höchsten Preisgelder und die meisten Weltranglistenpunkte und gelten als ultimative Karriere-Meilensteine. Jeder Belag – Hartplatz, Sand, Rasen – stellt eigene Anforderungen an Technik und Vielseitigkeit. Darüber hinaus sind die Grand-Slam-Turniere globale Medienereignisse mit Millionen Zuschauern weltweit und prägen die Popularität des Tennissports entscheidend.
Der globale Wanderzirkus der Tennis-Welt endet gemäß dem Zeitplan der Grand-Slam-Turniere 2025 wie jedes Jahr in den Vereinigten Staaten. Die US Open finden in New York statt – mitten im pulsierenden Flushing Meadows, wo das Arthur Ashe Stadium mit über 23.000 Plätzen für elektrisierende Stimmung sorgt. Gespielt wird auf dem Hartplatz, was für ein schnelles, dynamisches Spiel sorgt.
Besonders 2025 fällt das Turnier im Big Apple durch ein radikal reformiertes – allerdings laut sport.de nicht unisono begrüßtes – Mixed-Format auf: Nur 16 Teams treten in verkürzten Sätzen an, und die Matches finden bereits in der „Fan Week“ vor dem Hauptturnier statt – mit Topstars wie Zverev, Djokovic und Raducanu. Zudem ist das Preisgeld mit insgesamt 90 Millionen US-Dollar das höchste im gesamten Tenniszirkus.
Wir haben alle Informationen rund um die US Open 2025 für Sie recherchiert.
Termin der US Open 2025
Für das vierte und letzte der diesjährigen Grand-Slam-Turniere wurden die folgenden Termine veröffentlicht:
Die US Open 2025 finden vom 24. August bis zum 7. September 2025 statt. Austragungsort ist wie gewohnt das Arthur Ashe Stadium im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York.
- Qualifikation: ab dem 18. August 2025
- Hauptfeldbeginn: Sonntag, 24. August 2025
- Finale Damen: Samstag, 6. September 2025
- Finale Herren: Sonntag, 7. September 2025
Zeitverschiebung beachten: New York liegt sechs Stunden hinter Deutschland. Das bedeutet:
- Tagessession: beginnt um 11 Uhr Ortszeit → 17 Uhr in Deutschland
- Nightsession: beginnt um 19 Uhr Ortszeit → 1 Uhr nachts in Deutschland
Für die Übertragung der US Open 2025 ist erneut der Pay-TV-Anbieter Sky zuständig.
Zeitplan der US Open 2025: Spielplan beim Grand-Slam-Turnier
Die Veranstalter haben diesen Zeitplan (Ortszeit) veröffentlicht – wie immer mit dem Vermerk, dass es Änderungen geben könnte:
Woche 1 – Fan Week (18.–21. August)
Montag, 18. August
11 Uhr: Qualifikationsspiele
Dienstag, 19. August
11 Uhr:
- Qualifikationsspiele
- Mixed-Doppel Runde 1 & 2
Mittwoch, 20. August
11 Uhr: Qualifikationsspiele
19 Uhr: Mixed-Doppel Halbfinale & Finale
Donnerstag, 21. August
11 Uhr: Qualifikationsspiele
Woche 2 – (24.–30. August)
Sonntag, 24. August
11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)
Montag, 25. August
11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)
Dienstag, 26. August
11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)
Mittwoch, 27. August
11 & 19 Uhr: Einzel 2. Runde (Damen & Herren)
Donnerstag, 28. August
11 Uhr:
- Einzel 2. Runde (Damen & Herren)
- Damen-Doppel 1. Runde
19 Uhr: Einzel 2. Runde (Damen & Herren)
Freitag, 29. August
11 Uhr:
- Einzel 3. Runde (Damen & Herren)
- Doppel 1. Runde (Damen & Herren)
19 Uhr: Einzel 3. Runde (Damen & Herren)
Samstag, 30. August
11 Uhr:
- Einzel 3. Runde (Damen & Herren)
- Herren-Doppel 1. Runde
- Damen-Doppel 2. Runde
19 Uhr: Einzel 3. Runde (Damen & Herren)
Woche 3 – (31. August – 7. September)
Sonntag, 31. August
11 Uhr:
- Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)
- Doppel 2. Runde
- Junioren Einzel 1. Runde
19 Uhr: Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)
Montag, 1. September
11 Uhr:
- Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)
- Herren-Doppel 2. Runde
- Damen-Doppel 3. Runde
- Junioren Einzel & Doppel 1. & 2. Runde
19 Uhr: Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)
Dienstag, 2. September
11 Uhr:
- 3. Runde Herren-Doppel
- Viertelfinale Damen-Doppel
- Viertelfinale Rollstuhl-Doppel
- Viertelfinale Quad-Rollstuhl-Doppel
- 2. Runde Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
- 1. Runde Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)
- Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)
11.30 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)
19 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)
Mittwoch, 3. September
11 Uhr:
- Viertelfinale Herren-Doppel
- Halbfinale Damen-Doppel
- 1. Runde Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
- 1. Runde Quad-Rollstuhl-Einzel
- Viertelfinale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)
- 3. Runde Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
- 2. Runde Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)
- Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)
11.30 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)
19 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)
Donnerstag, 4. September
12 Uhr:
- Halbfinale Herren-Doppel
- Viertelfinale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
- Halbfinale Rollstuhl-Doppel (Herren & Damen)
- Viertelfinale Quad-Rollstuhl-Einzel
- Halbfinale Quad-Rollstuhl-Doppel
- Halbfinale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)
- Halbfinale Junioren-Rollstuhl-Doppel (Jungen & Mädchen)
- Viertelfinale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
- Viertelfinale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)
19 Uhr: Damen-Halbfinale
Freitag, 5. September
12 Uhr:
- Finale Damen-Doppel
- Halbfinale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
- Finale Rollstuhl-Doppel (Herren & Damen)
- Halbfinale Quad-Rollstuhl-Einzel
- Finale Quad-Rollstuhl-Doppel
- Finale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)
- Finale Junioren-Rollstuhl-Doppel (Jungen & Mädchen)
- Halbfinale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
- Halbfinale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)
15 Uhr: Herren-Halbfinale
19 Uhr: Herren-Halbfinale
Samstag, 6. September
12 Uhr:
- Finale Herren-Doppel
- Finale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
- Finale Quad-Rollstuhl-Einzel
- Finale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
- Finale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)
16 Uhr: Damen-Finale
Sonntag, 7. September
14 Uhr: Herren-Finale
US Open 2025: Teilnehmer beim Grand Slam Turnier
Offizielle Teilnehmerliste der Herren beim US Open 2025 (Top 50)
- Jannik Sinner – Italien
- Carlos Alcaraz – Spanien
- Alexander Zverev – Deutschland
- Taylor Fritz – USA
- Jack Draper – Großbritannien
- Novak Djokovic – Serbien
- Lorenzo Musetti – Italien
- Holger Rune – Dänemark
- Ben Shelton – USA
- Andrey Rublev – Russland
- Frances Tiafoe – USA
- Alex de Minaur – Australien
- Casper Ruud – Norwegen
- Daniil Medvedev – Russland
- Arthur Fils – Frankreich
- Tommy Paul – USA
- Karen Khachanov – Russland
- Jakub Mensik – Tschechien
- Flavio Cobolli – Italien
- Francisco Cerúndolo – Argentinien
- Grigor Dimitrov – Bulgarien (gestrichen wegen Rückzugs am 12. August)
- Nick Kyrgios – Australien
- Tomas Machac – Tschechien
- Ugo Humbert – Frankreich
- Alexei Popyrin – Australien
- Jiri Lehecka – Tschechien
- Alejandro Davidovich Fokina – Spanien
- Stefanos Tsitsipas – Griechenland
- Felix Auger-Aliassime – Kanada
- Tallon Griekspoor – Niederlande
- Alex Michelsen – USA
- Brandon Nakashima – USA
- Sebastian Korda – USA
- Denis Shapovalov – Kanada
- Alexander Bublik – Kasachstan
- Nuno Borges – Portugal
- Matteo Berrettini – Italien (gestrichen wegen Rückzugs am 14. August)
- Sebastian Baez – Argentinien
- Gabriel Diallo – Kanada
- Jordan Thompson – Australien
- Lorenzo Sonego – Italien
- Hubert Hurkacz – Polen (gestrichen wegen Rückzugs am 24. Juli)
- Alexandre Muller – Frankreich
- Cameron Norrie – Großbritannien
- Matteo Arnaldi – Italien
- Giovanni Mpetshi Perricard – Frankreich
- Marcos Giron – USA
- Pedro Martinez – Spanien
- Joao Fonseca – Brasilien
- Gaël Monfils – Frankreich
Offizielle Teilnehmerliste der Damen beim US Open 2025 (Top 50):
- Aryna Sabalenka – Belarus
- Coco Gauff – USA
- Iga Świątek – Polen
- Jessica Pegula – USA
- Mirra Andreeva – Russland
- Zheng Qinwen – China (gestrichen wegen Verletzung)
- Amanda Anisimova – USA
- Madison Keys – USA
- Jasmine Paolini – Italien
- Paula Badosa – Spanien (gestrichen wegen Verletzung)
- Emma Navarro – USA
- Karolína Muchová – Tschechien
- Elena Rybakina – Kasachstan
- Elina Svitolina – Ukraine
- Petra Kvitová – Tschechien
- Diana Shnaider – Russland
- Ekaterina Alexandrova – Russland
- Liudmila Samsonova – Russland
- Daria Kasatkina – Russland
- Clara Tauson – Dänemark
- Belinda Bencic – Schweiz
- Beatriz Haddad Maia – Brasilien
- Elise Mertens – Belgien
- Linda Nosková – Tschechien
- Magdalena Fręch – Polen
- Jelena Ostapenko – Lettland
- Sofia Kenin – USA
- Marta Kostyuk – Ukraine
- Magda Linette – Polen
- Ashlyn Krueger – USA
- Anastasia Pavlyuchenkova – Russland
- McCartney Kessler – USA
- Olga Danilović – Serbien
- Rebecca Šramková – Slowakei
- Peyton Stearns – USA
- Leylah Fernandez – Kanada
- Tatjana Maria – Deutschland
- Maya Joint – Australien
- Sorana Cîrstea – Rumänien
- Veronika Kudermetova – Russland
- Dayana Yastremska – Ukraine
- Wang Xinyu – China
- Katie Boulter – Großbritannien
- Anastasia Potapova – Russland
- Yulia Putintseva – Kasachstan
- Sonay Kartal – Großbritannien
- Emma Raducanu – Großbritannien
- Marie Bouzková – Tschechien
- Anna Kalinskaya – Russland
- Hailey Baptiste – USA
