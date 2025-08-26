Icon Menü
US Open 2025: Spielplan, Termine und Teilnehmer

Ternnis

US Open 2025: Spielplan, Teilnehmer und alle Infos

US Open 2025: Das letzte der diesjährigen vier Grand-Slam-Turniere steigt in New York. Wir liefern Ihnen die Infos über Termine, Spielplan und Teilnehmer.
Von Claus Holscher
    • |
    • |
    • |
    Jannik Sinner hat 2024 das Herren-Einzel gewonnen der US Open gewonnen. Den Spielplan, alle Termine und die Teilnehmer der US Open 2025 finden Sie hier.
    Jannik Sinner hat 2024 das Herren-Einzel gewonnen der US Open gewonnen. Den Spielplan, alle Termine und die Teilnehmer der US Open 2025 finden Sie hier. Foto: Kin Cheung/AP, dpa (Archivbild)

    Die Grand-Slam-Turniere – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – bilden das prestigeträchtigste Fundament des internationalen Tennissports. Der Begriff „Grand Slam“ stammt ursprünglich aus Bridge und Golf und bezeichnet im Tennis den seltenen Triumph, alle vier Majors innerhalb eines Kalenderjahres zu gewinnen – eine Leistung, die nur wenigen Ausnahmespielern wie Rod Laver (1962, 1969) und Steffi Graf (1988) gelang. Diese Turniere bieten die höchsten Preisgelder und die meisten Weltranglistenpunkte und gelten als ultimative Karriere-Meilensteine. Jeder Belag – Hartplatz, Sand, Rasen – stellt eigene Anforderungen an Technik und Vielseitigkeit. Darüber hinaus sind die Grand-Slam-Turniere globale Medienereignisse mit Millionen Zuschauern weltweit und prägen die Popularität des Tennissports entscheidend.

    Der globale Wanderzirkus der Tennis-Welt endet gemäß dem Zeitplan der Grand-Slam-Turniere 2025 wie jedes Jahr in den Vereinigten Staaten. Die US Open finden in New York statt – mitten im pulsierenden Flushing Meadows, wo das Arthur Ashe Stadium mit über 23.000 Plätzen für elektrisierende Stimmung sorgt. Gespielt wird auf dem Hartplatz, was für ein schnelles, dynamisches Spiel sorgt.

    Besonders 2025 fällt das Turnier im Big Apple durch ein radikal reformiertes – allerdings laut sport.de nicht unisono begrüßtes – Mixed-Format auf: Nur 16 Teams treten in verkürzten Sätzen an, und die Matches finden bereits in der „Fan Week“ vor dem Hauptturnier statt – mit Topstars wie Zverev, Djokovic und Raducanu. Zudem ist das Preisgeld mit insgesamt 90 Millionen US-Dollar das höchste im gesamten Tenniszirkus.

    Wir haben alle Informationen rund um die US Open 2025 für Sie recherchiert.

    Termin der US Open 2025

    Für das vierte und letzte der diesjährigen Grand-Slam-Turniere wurden die folgenden Termine veröffentlicht:

    Die US Open 2025 finden vom 24. August bis zum 7. September 2025 statt. Austragungsort ist wie gewohnt das Arthur Ashe Stadium im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York.

    • Qualifikation: ab dem 18. August 2025
    • Hauptfeldbeginn: Sonntag, 24. August 2025
    • Finale Damen: Samstag, 6. September 2025
    • Finale Herren: Sonntag, 7. September 2025

    Zeitverschiebung beachten: New York liegt sechs Stunden hinter Deutschland. Das bedeutet:

    • Tagessession: beginnt um 11 Uhr Ortszeit → 17 Uhr in Deutschland
    • Nightsession: beginnt um 19 Uhr Ortszeit → 1 Uhr nachts in Deutschland

    Für die Übertragung der US Open 2025 ist erneut der Pay-TV-Anbieter Sky zuständig.

    Zeitplan der US Open 2025: Spielplan beim Grand-Slam-Turnier

    Die Veranstalter haben diesen Zeitplan (Ortszeit) veröffentlicht – wie immer mit dem Vermerk, dass es Änderungen geben könnte:

    Woche 1 – Fan Week (18.–21. August)

    Montag, 18. August

    11 Uhr: Qualifikationsspiele

    Dienstag, 19. August

    11 Uhr:

    • Qualifikationsspiele
    • Mixed-Doppel Runde 1 & 2

    Mittwoch, 20. August

    11 Uhr: Qualifikationsspiele

    19 Uhr: Mixed-Doppel Halbfinale & Finale

    Donnerstag, 21. August

    11 Uhr: Qualifikationsspiele

    Woche 2 – (24.–30. August)

    Sonntag, 24. August

    11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)

    Montag, 25. August

    11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)

    Dienstag, 26. August

    11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)

    Mittwoch, 27. August

    11 & 19 Uhr: Einzel 2. Runde (Damen & Herren)

    Donnerstag, 28. August

    11 Uhr:

    • Einzel 2. Runde (Damen & Herren)
    • Damen-Doppel 1. Runde

    19 Uhr: Einzel 2. Runde (Damen & Herren)

    Freitag, 29. August

    11 Uhr:

    • Einzel 3. Runde (Damen & Herren)
    • Doppel 1. Runde (Damen & Herren)

    19 Uhr: Einzel 3. Runde (Damen & Herren)

    Samstag, 30. August

    11 Uhr:

    • Einzel 3. Runde (Damen & Herren)
    • Herren-Doppel 1. Runde
    • Damen-Doppel 2. Runde

    19 Uhr: Einzel 3. Runde (Damen & Herren)

    Woche 3 – (31. August – 7. September)

    Sonntag, 31. August

    11 Uhr:

    • Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)
    • Doppel 2. Runde
    • Junioren Einzel 1. Runde

    19 Uhr: Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)

    Montag, 1. September

    11 Uhr:

    • Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)
    • Herren-Doppel 2. Runde
    • Damen-Doppel 3. Runde
    • Junioren Einzel & Doppel 1. & 2. Runde

    19 Uhr: Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)

    Dienstag, 2. September

    11 Uhr:

    • 3. Runde Herren-Doppel
    • Viertelfinale Damen-Doppel
    • Viertelfinale Rollstuhl-Doppel
    • Viertelfinale Quad-Rollstuhl-Doppel
    • 2. Runde Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • 1. Runde Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)
    • Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

    11.30 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

    19 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

    Mittwoch, 3. September

    11 Uhr:

    • Viertelfinale Herren-Doppel
    • Halbfinale Damen-Doppel
    • 1. Runde Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
    • 1. Runde Quad-Rollstuhl-Einzel
    • Viertelfinale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • 3. Runde Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • 2. Runde Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)
    • Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

    11.30 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

    19 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

    Donnerstag, 4. September

    12 Uhr:

    • Halbfinale Herren-Doppel
    • Viertelfinale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
    • Halbfinale Rollstuhl-Doppel (Herren & Damen)
    • Viertelfinale Quad-Rollstuhl-Einzel
    • Halbfinale Quad-Rollstuhl-Doppel
    • Halbfinale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • Halbfinale Junioren-Rollstuhl-Doppel (Jungen & Mädchen)
    • Viertelfinale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • Viertelfinale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

    19 Uhr: Damen-Halbfinale

    Freitag, 5. September

    12 Uhr:

    • Finale Damen-Doppel
    • Halbfinale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
    • Finale Rollstuhl-Doppel (Herren & Damen)
    • Halbfinale Quad-Rollstuhl-Einzel
    • Finale Quad-Rollstuhl-Doppel
    • Finale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • Finale Junioren-Rollstuhl-Doppel (Jungen & Mädchen)
    • Halbfinale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • Halbfinale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

    15 Uhr: Herren-Halbfinale

    19 Uhr: Herren-Halbfinale

    Samstag, 6. September

    12 Uhr:

    • Finale Herren-Doppel
    • Finale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)
    • Finale Quad-Rollstuhl-Einzel
    • Finale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)
    • Finale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

    16 Uhr: Damen-Finale

    Sonntag, 7. September

    14 Uhr: Herren-Finale

    US Open 2025: Teilnehmer beim Grand Slam Turnier

    Offizielle Teilnehmerliste der Herren beim US Open 2025 (Top 50)

    1. Jannik Sinner – Italien
    2. Carlos Alcaraz – Spanien
    3. Alexander Zverev – Deutschland
    4. Taylor Fritz – USA
    5. Jack Draper – Großbritannien
    6. Novak Djokovic – Serbien
    7. Lorenzo Musetti – Italien
    8. Holger Rune – Dänemark
    9. Ben Shelton – USA
    10. Andrey Rublev – Russland
    11. Frances Tiafoe – USA
    12. Alex de Minaur – Australien
    13. Casper Ruud – Norwegen
    14. Daniil Medvedev – Russland
    15. Arthur Fils – Frankreich
    16. Tommy Paul – USA
    17. Karen Khachanov – Russland
    18. Jakub Mensik – Tschechien
    19. Flavio Cobolli – Italien
    20. Francisco Cerúndolo – Argentinien
    21. Grigor Dimitrov – Bulgarien (gestrichen wegen Rückzugs am 12. August)
    22. Nick Kyrgios – Australien
    23. Tomas Machac – Tschechien
    24. Ugo Humbert – Frankreich
    25. Alexei Popyrin – Australien
    26. Jiri Lehecka – Tschechien
    27. Alejandro Davidovich Fokina – Spanien
    28. Stefanos Tsitsipas – Griechenland
    29. Felix Auger-Aliassime – Kanada
    30. Tallon Griekspoor – Niederlande
    31. Alex Michelsen – USA
    32. Brandon Nakashima – USA
    33. Sebastian Korda – USA
    34. Denis Shapovalov – Kanada
    35. Alexander Bublik – Kasachstan
    36. Nuno Borges – Portugal
    37. Matteo Berrettini – Italien (gestrichen wegen Rückzugs am 14. August)
    38. Sebastian Baez – Argentinien
    39. Gabriel Diallo – Kanada
    40. Jordan Thompson – Australien
    41. Lorenzo Sonego – Italien
    42. Hubert Hurkacz – Polen (gestrichen wegen Rückzugs am 24. Juli)
    43. Alexandre Muller – Frankreich
    44. Cameron Norrie – Großbritannien
    45. Matteo Arnaldi – Italien
    46. Giovanni Mpetshi Perricard – Frankreich
    47. Marcos Giron – USA
    48. Pedro Martinez – Spanien
    49. Joao Fonseca – Brasilien
    50. Gaël Monfils – Frankreich

    Offizielle Teilnehmerliste der Damen beim US Open 2025 (Top 50):

    1. Aryna Sabalenka – Belarus
    2. Coco Gauff – USA
    3. Iga Świątek – Polen
    4. Jessica Pegula – USA
    5. Mirra Andreeva – Russland
    6. Zheng Qinwen – China (gestrichen wegen Verletzung)
    7. Amanda Anisimova – USA
    8. Madison Keys – USA
    9. Jasmine Paolini – Italien
    10. Paula Badosa – Spanien (gestrichen wegen Verletzung)
    11. Emma Navarro – USA
    12. Karolína Muchová – Tschechien
    13. Elena Rybakina – Kasachstan
    14. Elina Svitolina – Ukraine
    15. Petra Kvitová – Tschechien
    16. Diana Shnaider – Russland
    17. Ekaterina Alexandrova – Russland
    18. Liudmila Samsonova – Russland
    19. Daria Kasatkina – Russland
    20. Clara Tauson – Dänemark
    21. Belinda Bencic – Schweiz
    22. Beatriz Haddad Maia – Brasilien
    23. Elise Mertens – Belgien
    24. Linda Nosková – Tschechien
    25. Magdalena Fręch – Polen
    26. Jelena Ostapenko – Lettland
    27. Sofia Kenin – USA
    28. Marta Kostyuk – Ukraine
    29. Magda Linette – Polen
    30. Ashlyn Krueger – USA
    31. Anastasia Pavlyuchenkova – Russland
    32. McCartney Kessler – USA
    33. Olga Danilović – Serbien
    34. Rebecca Šramková – Slowakei
    35. Peyton Stearns – USA
    36. Leylah Fernandez – Kanada
    37. Tatjana Maria – Deutschland
    38. Maya Joint – Australien
    39. Sorana Cîrstea – Rumänien
    40. Veronika Kudermetova – Russland
    41. Dayana Yastremska – Ukraine
    42. Wang Xinyu – China
    43. Katie Boulter – Großbritannien
    44. Anastasia Potapova – Russland
    45. Yulia Putintseva – Kasachstan
    46. Sonay Kartal – Großbritannien
    47. Emma Raducanu – Großbritannien
    48. Marie Bouzková – Tschechien
    49. Anna Kalinskaya – Russland
    50. Hailey Baptiste – USA
