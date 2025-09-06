US Open 2025: Spielplan, Teilnehmer und alle Infos

Die Grand-Slam-Turniere – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – bilden das prestigeträchtigste Fundament des internationalen Tennissports. Der Begriff „Grand Slam“ stammt ursprünglich aus Bridge und Golf und bezeichnet im Tennis den seltenen Triumph, alle vier Majors innerhalb eines Kalenderjahres zu gewinnen – eine Leistung, die nur wenigen Ausnahmespielern wie Rod Laver (1962, 1969) und Steffi Graf (1988) gelang. Diese Turniere bieten die höchsten Preisgelder und die meisten Weltranglistenpunkte und gelten als ultimative Karriere-Meilensteine. Jeder Belag – Hartplatz, Sand, Rasen – stellt eigene Anforderungen an Technik und Vielseitigkeit. Darüber hinaus sind die Grand-Slam-Turniere globale Medienereignisse mit Millionen Zuschauern weltweit und prägen die Popularität des Tennissports entscheidend.

Der globale Wanderzirkus der Tennis-Welt endet gemäß dem Zeitplan der Grand-Slam-Turniere 2025 wie jedes Jahr in den Vereinigten Staaten. Die US Open finden in New York statt – mitten im pulsierenden Flushing Meadows, wo das Arthur Ashe Stadium mit über 23.000 Plätzen für elektrisierende Stimmung sorgt. Gespielt wird auf dem Hartplatz, was für ein schnelles, dynamisches Spiel sorgt.

Besonders 2025 fällt das Turnier im Big Apple durch ein radikal reformiertes – allerdings laut sport.de nicht unisono begrüßtes – Mixed-Format auf: Nur 16 Teams treten in verkürzten Sätzen an, und die Matches finden bereits in der „Fan Week“ vor dem Hauptturnier statt – mit Topstars wie Zverev, Djokovic und Raducanu. Zudem ist das Preisgeld mit insgesamt 90 Millionen US-Dollar das höchste im gesamten Tenniszirkus.

Wir haben alle Informationen rund um die US Open 2025 für Sie recherchiert.

Termin der US Open 2025

Für das vierte und letzte der diesjährigen Grand-Slam-Turniere wurden die folgenden Termine veröffentlicht:

Die US Open 2025 finden vom 24. August bis zum 7. September 2025 statt. Austragungsort ist wie gewohnt das Arthur Ashe Stadium im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York.

Qualifikation : ab dem 18. August 2025

Hauptfeldbeginn : Sonntag, 24. August 2025

Finale Damen : Samstag, 6. September 2025

Finale Herren : Sonntag, 7. September 2025

Zeitverschiebung beachten: New York liegt sechs Stunden hinter Deutschland. Das bedeutet:

Tagessession : beginnt um 11 Uhr Ortszeit → 17 Uhr in Deutschland

Nightsession : beginnt um 19 Uhr Ortszeit → 1 Uhr nachts in Deutschland

Für die Übertragung der US Open 2025 ist erneut der Pay-TV-Anbieter Sky zuständig.

Zeitplan der US Open 2025: Spielplan beim Grand-Slam-Turnier

Die Veranstalter haben diesen Zeitplan (Ortszeit) veröffentlicht – wie immer mit dem Vermerk, dass es Änderungen geben könnte:

Woche 1 – Fan Week (18.–21. August)

Montag, 18. August

11 Uhr: Qualifikationsspiele

Dienstag, 19. August

11 Uhr:

Qualifikationsspiele

Mixed-Doppel Runde 1 & 2

Mittwoch, 20. August

11 Uhr: Qualifikationsspiele

19 Uhr: Mixed-Doppel Halbfinale & Finale

Donnerstag, 21. August



11 Uhr: Qualifikationsspiele

Woche 2 – (24.–30. August)

Sonntag, 24. August

11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)

Montag, 25. August

11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)

Dienstag, 26. August

11 & 19 Uhr: Einzel 1. Runde (Damen & Herren)

Mittwoch, 27. August



11 & 19 Uhr: Einzel 2. Runde (Damen & Herren)

Donnerstag, 28. August

11 Uhr:

Einzel 2. Runde (Damen & Herren)

Damen-Doppel 1. Runde

19 Uhr: Einzel 2. Runde (Damen & Herren)

Freitag, 29. August

11 Uhr:

Einzel 3. Runde (Damen & Herren)

Doppel 1. Runde (Damen & Herren)

19 Uhr: Einzel 3. Runde (Damen & Herren)

Samstag, 30. August

11 Uhr:

Einzel 3. Runde (Damen & Herren)

Herren-Doppel 1. Runde

Damen-Doppel 2. Runde

19 Uhr: Einzel 3. Runde (Damen & Herren)

Woche 3 – (31. August – 7. September)

Sonntag, 31. August

11 Uhr:

Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)

Doppel 2. Runde

Junioren Einzel 1. Runde

19 Uhr: Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)

Montag, 1. September

11 Uhr:

Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)

Herren-Doppel 2. Runde

Damen-Doppel 3. Runde

Junioren Einzel & Doppel 1. & 2. Runde

19 Uhr: Achtelfinale Einzel (Damen & Herren)

Dienstag, 2. September

11 Uhr:

3. Runde Herren-Doppel

Viertelfinale Damen-Doppel

Viertelfinale Rollstuhl-Doppel

Viertelfinale Quad-Rollstuhl-Doppel

2. Runde Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)

1. Runde Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

11.30 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

19 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

Mittwoch, 3. September

11 Uhr:

Viertelfinale Herren-Doppel

Halbfinale Damen-Doppel

1. Runde Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)

1. Runde Quad-Rollstuhl-Einzel

Viertelfinale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)

3. Runde Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)

2. Runde Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

11.30 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

19 Uhr: Viertelfinale Einzel (Herren & Damen)

Donnerstag, 4. September



12 Uhr:

Halbfinale Herren-Doppel

Viertelfinale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)

Halbfinale Rollstuhl-Doppel (Herren & Damen)

Viertelfinale Quad-Rollstuhl-Einzel

Halbfinale Quad-Rollstuhl-Doppel

Halbfinale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)

Halbfinale Junioren-Rollstuhl-Doppel (Jungen & Mädchen)

Viertelfinale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)

Viertelfinale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

19 Uhr: Damen-Halbfinale

Freitag, 5. September



12 Uhr:

Finale Damen-Doppel

Halbfinale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)

Finale Rollstuhl-Doppel (Herren & Damen)

Halbfinale Quad-Rollstuhl-Einzel

Finale Quad-Rollstuhl-Doppel

Finale Junioren-Rollstuhl-Einzel (Jungen & Mädchen)

Finale Junioren-Rollstuhl-Doppel (Jungen & Mädchen)

Halbfinale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)

Halbfinale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

15 Uhr: Herren-Halbfinale

19 Uhr: Herren-Halbfinale

Samstag, 6. September

12 Uhr:

Finale Herren-Doppel

Finale Rollstuhl-Einzel (Herren & Damen)

Finale Quad-Rollstuhl-Einzel

Finale Junioren-Einzel (Jungen & Mädchen)

Finale Junioren-Doppel (Jungen & Mädchen)

16 Uhr: Damen-Finale

Sonntag, 7. September

14 Uhr: Herren-Finale

US Open 2025: Teilnehmer beim Grand Slam Turnier

Offizielle Teilnehmerliste der Herren beim US Open 2025 (Top 50)

Jannik Sinner – Italien Carlos Alcaraz – Spanien Alexander Zverev – Deutschland Taylor Fritz – USA Jack Draper – Großbritannien Novak Djokovic – Serbien Lorenzo Musetti – Italien Holger Rune – Dänemark Ben Shelton – USA Andrey Rublev – Russland Frances Tiafoe – USA Alex de Minaur – Australien Casper Ruud – Norwegen Daniil Medvedev – Russland Arthur Fils – Frankreich Tommy Paul – USA Karen Khachanov – Russland Jakub Mensik – Tschechien Flavio Cobolli – Italien Francisco Cerúndolo – Argentinien Grigor Dimitrov – Bulgarien (gestrichen wegen Rückzugs am 12. August) Nick Kyrgios – Australien Tomas Machac – Tschechien Ugo Humbert – Frankreich Alexei Popyrin – Australien Jiri Lehecka – Tschechien Alejandro Davidovich Fokina – Spanien Stefanos Tsitsipas – Griechenland Felix Auger-Aliassime – Kanada Tallon Griekspoor – Niederlande Alex Michelsen – USA Brandon Nakashima – USA Sebastian Korda – USA Denis Shapovalov – Kanada Alexander Bublik – Kasachstan Nuno Borges – Portugal Matteo Berrettini – Italien (gestrichen wegen Rückzugs am 14. August) Sebastian Baez – Argentinien Gabriel Diallo – Kanada Jordan Thompson – Australien Lorenzo Sonego – Italien Hubert Hurkacz – Polen (gestrichen wegen Rückzugs am 24. Juli) Alexandre Muller – Frankreich Cameron Norrie – Großbritannien Matteo Arnaldi – Italien Giovanni Mpetshi Perricard – Frankreich Marcos Giron – USA Pedro Martinez – Spanien Joao Fonseca – Brasilien Gaël Monfils – Frankreich

Offizielle Teilnehmerliste der Damen beim US Open 2025 (Top 50):

Aryna Sabalenka – Belarus Coco Gauff – USA Iga Świątek – Polen Jessica Pegula – USA Mirra Andreeva – Russland Zheng Qinwen – China (gestrichen wegen Verletzung) Amanda Anisimova – USA Madison Keys – USA Jasmine Paolini – Italien Paula Badosa – Spanien (gestrichen wegen Verletzung) Emma Navarro – USA Karolína Muchová – Tschechien Elena Rybakina – Kasachstan Elina Svitolina – Ukraine Petra Kvitová – Tschechien Diana Shnaider – Russland Ekaterina Alexandrova – Russland Liudmila Samsonova – Russland Daria Kasatkina – Russland Clara Tauson – Dänemark Belinda Bencic – Schweiz Beatriz Haddad Maia – Brasilien Elise Mertens – Belgien Linda Nosková – Tschechien Magdalena Fręch – Polen Jelena Ostapenko – Lettland Sofia Kenin – USA Marta Kostyuk – Ukraine Magda Linette – Polen Ashlyn Krueger – USA Anastasia Pavlyuchenkova – Russland McCartney Kessler – USA Olga Danilović – Serbien Rebecca Šramková – Slowakei Peyton Stearns – USA Leylah Fernandez – Kanada Tatjana Maria – Deutschland Maya Joint – Australien Sorana Cîrstea – Rumänien Veronika Kudermetova – Russland Dayana Yastremska – Ukraine Wang Xinyu – China Katie Boulter – Großbritannien Anastasia Potapova – Russland Yulia Putintseva – Kasachstan Sonay Kartal – Großbritannien Emma Raducanu – Großbritannien Marie Bouzková – Tschechien Anna Kalinskaya – Russland Hailey Baptiste – USA