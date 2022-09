US Open

vor 36 Min.

Alcaraz und Swiatek ohne Probleme - Badosa scheidet aus

Tennisstar Carlos Alcaraz ist problemlos in die dritte Runde der US Open in New York eingezogen.

Tennisstar Carlos Alcaraz ist problemlos in die dritte Runde der US Open in New York eingezogen. Der 19 Jahre alte Spanier besiegte den Argentinier Federico Coria mit 6:2, 6:1, 7:5. Am Samstag wartet Jenson Brooksby aus den USA als nächster Gegner auf den Weltranglisten-Vierten. Bei den Frauen gab sich auch die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek keine Blöße. Die Polin setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens durch. Swiatek wäre eine mögliche Achtelfinal-Gegnerin von Deutschlands letzter Turnierhoffnung Jule Niemeier, sollten beide ihre Drittrunden-Aufgaben am Samstag meistern. Für die an Nummer vier gesetzte Paula Badosa ist das Turnier dagegen bereits beendet. Die Spanierin verlor 7:6 (7:5), 1:6, 2:6 gegen die Kroatin Petra Martic. (dpa)

