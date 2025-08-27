Nach Rückstand: Djokovic gegen angeschlagenen Gegner weiter

Nach Problemen zu Beginn und einem Satz-Rückstand hat Tennis-Topstar Novak Djokovic den Drittrunden-Einzug bei den US Open perfekt gemacht. Der 38 Jahre alte Serbe gewann gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 und baute seine makellose Zweitrunden-Bilanz aus. Bei seiner 19. Teilnahme beim Grand-Slam-Turnier in New York steht er zum 19. Mal in Runde drei.

Er fühle sich «nicht so großartig, um ehrlich zu sein», sagte der viermalige US-Open-Sieger im Interview auf dem Platz. «Ich war nicht so glücklich über mein Tennis», bilanzierte der 38-Jährige, lobte zunächst den Gegner und bekannte dann: «Unglücklich, dass er offenbar mit einer Verletzung zu kämpfen hatte.»

Am Ende ist der Gegner angeschlagen

Nach seinen körperlichen Problemen in seiner Auftaktpartie am Sonntag wirkte Djokovic auch gegen Svajda anfangs nicht fit und spielte zur New Yorker Mittagszeit weit von seiner Bestform entfernt. Erst nach dem verlorenen ersten Durchgang kam der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger besser in die Partie.

Zwar lag der frühere Weltranglisten-Erste im dritten Satz noch mit 1:3 zurück, hatte dann gegen einen angeschlagenen Svajda aber zunehmend weniger Probleme und deutete beim Jubel einmal mehr an, eine imaginäre Geige zu spielen. Svajda hatte sich in den Pausen am Oberschenkel behandeln lassen.

Vor zwei Jahren in New York triumphierte Djokovic bisher zum letzten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier. Der Familienvater strebt seinen 25. Grand-Slam-Sieg und den Aufstieg zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court (24) an. Sein Drittrunden-Gegner wird der Brite Cameron Norrie oder der Argentinier Francisco Comesana sein.

