Sinner im Eiltempo - Gegner mit Doppelfehler von unten

Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den US Open Alexander Bublik deklassiert und mit dem Viertelfinal-Einzug im Eiltempo seine Extraklasse unter Beweis gestellt. Die Nummer eins der Tennis-Welt benötigte für das 6:1, 6:1, 6:1 im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik nur 81 Minuten. «Du bist so gut, das ist verrückt», sagte der unterlegene Bublik bei der Gratulation am Netz.

Dabei war Sinner gewarnt gewesen. Der Australian-Open- und Wimbledon-Champion verlor nur gegen zwei Kontrahenten in diesem Jahr - gegen den spanischen Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz und gegen Bublik, dem er im westfälischen Halle auf Rasen unterlegen gewesen war. Zudem hatte der Weltranglisten-24. aus Kasachstan bei den US Open in den drei Runden zuvor nicht einmal sein Aufschlagspiel abgegeben.

Variation beim Aufschlag geht schief

Diese Serie brach gegen Sinner auf Anhieb. Acht Breaks gelangen dem Italiener insgesamt in den drei Sätzen. Der 24-Jährige verlor dagegen nicht einmal seinen eigenen Aufschlag.

Bei 1:5 im ersten Abschnitt versuchte Bublik, den Weltranglisten-Ersten mit einem Aufschlag von unten zu überraschen. Das misslang mit einem Doppelfehler allerdings komplett. Der 28-Jährige nahm es gelassen und probierte es beim 1:5 im dritten Durchgang erneut. Diesmal war er erfolgreich, weil Sinners Return im Aus landete.

Vorjahreschampion Sinner trifft im Kampf um den Einzug ins Halbfinale am Mittwoch auf seinen Landsmann Lorenzo Musetti, der in der Weltrangliste Zehnter ist.

