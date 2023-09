"Etwas ganz anderes": Zverev vor Duell mit Dimitrow gewarnt

Vor knapp drei Wochen lässt Alexander Zverev dem Bulgaren Grigor Dimitrow keine Chance. Bei den US Open kommt es zum erneuten Duell - doch ein Auftritt lässt auch den Olympiasieger aufhorchen.

Alexander Zverev will seiner starken Bilanz gegen den nächsten Gegner bei den US Open keine zu große Bedeutung zumessen. In der dritten Runde trifft der Olympiasieger am Abend (19.00 Uhr/Ortszeit) auf den Bulgaren Grigor Dimitrow, gegen den er die vergangenen fünf Duelle gewonnen hat.

Bei der Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in New York hatte sich Zverev Mitte August locker 6:2, 6:2 gegen durchgesetzt. "Ja, wir haben vergangene Woche in Cincinnati gespielt. Aber ich erwarte hier etwas ganz anderes", sagte Zverev. "Hoffentlich wird es ein viel besseres Match."

Auch im Achtelfinale bei den French Open konnte der Hamburger seinen Gegner diese Saison ohne Satzverlust bezwingen. In New York zeigte der frühere Weltranglistendritte Dimitrow aber beim klaren Drei-Satz-Sieg über den Briten Andy Murray sein Können. "Das spricht für sich selbst", sagte Zverev. Gegen Dimitrow hat er bislang nur 2014 das erste von insgesamt sechs Duellen verloren.

Der Weltranglistenzwölfte ist der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi in den Einzelkonkurrenzen. Bei den US Open erreichte er mit dem Finaleinzug 2020 sein bislang bestes Grand-Slam-Resultat, voriges Jahr fehlte er in New York nach einer schweren Knöchelverletzung von den French Open.

(dpa)