US Open

vor 38 Min.

Gauff kämpft sich ins Viertelfinale

Coco Gauff in Aktion.

Tennis-Jungstar Coco Gauff hat nach einem Kraftakt das Viertelfinale der US Open in New York erreicht.

Die 18-Jährige aus den USA zog in der Nacht zum Montag dank eines hart erkämpften 7:5, 7:5-Sieges gegen die Chinesin Zhang Shuai in die Runde der besten Acht. Dort trifft Gauff, denen manche die Nachfolge von Landsfrau Serena Williams zutrauen, auf Caroline Garcia. Die an Nummer 17 gesetzte Französin schlug in ihrem Achtelfinalspiel die US-Amerikanerin Alison Riske-Amritraj mit 6:4, 6:1. (dpa)

