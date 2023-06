US Open Golf 2023: Infos zur Übertragung im TV und Stream, Zeitplan und Teilnehmer

Die Golf US Open 2023 finden in Los Angeles statt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung, dem Zeitplan, den Teilnehmern und dem Leaderboard.

Die US Open Golf 2023 finden im Los Angeles Country Club statt und werden auch in Deutschland live übertragen. Vom 15. bis zum 18. Juni treten die besten Golfspieler der Welt gegeneinander an. Los Angeles ist zum ersten Mal Austragungsort der US Open, welche seit 1895 ausgespielt werden. Die Plätze des LA Country Clubs gelten als anspruchsvoll: Präzise Abschläge werden eine entscheidende Rolle spielen, um nicht im hohen Rough zu landen.

Die bevorstehende 123. Ausgabe der US Open steht zudem unter dem Schatten der Fusion zwischen der PGA Tour, der LIV Tour und der DP World Tour und wird voraussichtlich eines der bedeutendsten Turniere des Jahres sein. Die von Saudi-Arabien finanzierte LIV-Serie und die renommierte PGA Tour haben sich in den letzten Jahren starke Auseinandersetzungen geliefert. Die PGA Tour hat sich monatelang gegen die saudische Konkurrenzserie LIV gewehrt. Die Fusion der beiden Organisationen überraschte nun viele Spieler und sorgte teils für Kritik.

Wir haben alle wichtigen Informationen der US Open 2023 rund um Übertragung, Teilnehmer, Zeitplan und Leaderboard im Überblick.

US Open 2023: Golf-Übertragung live im TV und Stream

Die US Open, das dritte Major-Golfturnier des Jahres, findet im Los Angeles Country Club statt. Das gesamte Turnier über berichtet Sky Sport aus Kalifornien. Die US Open beginnen am Donnerstag, den 15. Juni. Die Übertragung geht aufgrund der Zeitverschiebung in Deutschland bis spät in die Nacht und ist zusätzlich nur im Pay-TV empfangbar.

Sky zeigt das Turnier live im TV und in der Sky Sport App für Kunden. Zusätzlich ist das Turnier auch auf dem Streamingdienst WOW zu sehen, der von Sky betrieben wird. Um das Golfevent aus Los Angeles in voller Länge live verfolgen zu können, ist daher ein kostenpflichtiges Sky- oder WOW-Abonnement erforderlich.

Hier ist ein Überblick der Übertragungszeiten im Pay-TV und Stream:

Donnerstag: 18:00 Uhr - 05:00 Uhr

Freitag: 18:00 Uhr - 05:00 Uhr

Samstag: 19:00 Uhr - 05:00 Uhr

Sonntag: 19:00 Uhr - 04:00 Uhr

Teilnehmer der "US Open Golf 2023"

Im Los Angeles Country Club treten insgesamt 156 Spieler an. Traditionell qualifizieren sich die Gewinner der letzten zehn Jahre, die Sieger der anderen Majorturniere der letzten fünf Jahre, die Top 30 der USPGA Money List und der US-Amateur-Meister immer automatisch als Teilnehmer für die US Open. Dank dieser Regelung ist auch Martin Kaymer aus Deutschland in Los Angeles dabei. Kaymer ist bisher der einzige deutsche Spieler, der das Turnier (2014) gewinnen konnte.

Im Teilnehmerfeld der US Open sind auch weitere ehemalige Champions und bekannte Namen vertreten, darunter Rory McIlroy, Justin Rose, Jon Rahm, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Phil Mickelson und Bryson DeChambeau. Doch welche Spieler zählen zu den Favoriten auf den Sieg in diesem Jahr?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Brooks Koepka konnte kürzlich die PGA Championship, das zweite Major des Jahres, für sich entscheiden. Mit seinen zuletzt starken Leistungen gilt er als Anwärter auf den Titel bei der 123. Ausgabe der US Open. Der amtierende US Open Champion Matt Fitzpatrick ist ebenfalls Titelkandidat. Der Brite will seinen Erfolg aus dem letzten Jahr wiederholen. Auch der derzeitige Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat Ambitionen seinen zweiten Titel bei einem der Major-Turniere zu gewinnen. Die Golf-Legende Tiger Woods wird bei den US Open 2023 nicht antreten. Ende Mai wurde bekannt gegeben, dass der 15-fache Major-Gewinner sich aufgrund einer Operation am Fuß von der Veranstaltung zurückzieht.

Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 16,3 Millionen Euro bei den US Open ausgeschüttet. Der Sieger des Turniers wird dabei fast drei Millionen Euro davon als Gewinn mit nach Hause nehmen. Außerdem erhält der Gewinner 600 Punkte für die Rangliste der FedExCup-Wertung.

Zeitplan und Termine der "US Open Golf 2023"

Die US Open 2023 werden in Los Angeles ausgetragen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden die Spiele hier bis in die frühen Morgenstunden statt. Der erste Abschlag erfolgt am Donnerstag um 15:45 Uhr deutscher Zeit, während die letzten Spieler um 23:30 Uhr ihre Runde beginnen. Diese Tee Times gelten auch für den Freitag. Die Tee Times aller Teilnehmer finden Sie auf der offiziellen Seite der PGA-Tour.

Martin Kaymer startet am Donnerstag um 17:35 Uhr von Tee 10. Am Freitag tritt er in Runde 2 um 23.05 Uhr an und gehört somit zu einer der letzten Gruppen, die um den Einzug ins Wochenende kämpfen werden.

Die Startzeiten der Favoriten bei den US Open 2023 sind ebenfalls spannend. Kurz vor Kaymer startet am Donnerstag eine Gruppe mit Collin Morikawa, Max Homa und Scottie Scheffler um 17:13 Uhr vom ersten Tee. Nur elf Minuten später um 17:24 Uhr ist der Start von Xander Schauffele, Viktor Hovland und Jon Rahm geplant. Am Freitag starten die Golfstars in umgekehrter Reihenfolge. Um 17:24 Uhr beginnen Brooks Koepka, Hideki Matsuyama und Rory McIlroy ihre zweite Runde. Der Titelverteidiger Matthew Fitzpatrick startet am Freitag um 17:02 Uhr an der Seite von Open Champion Cameron Smith und Sam Bennett.

Nach dem Cut am Ende von Runde 2 scheiden alle Spieler außerhalb der Top 50 aus. Für die verbleibenden Spieler beginnen die letzten beiden Runden des Turniers am Samstag und Sonntag jeweils um 16.00 Uhr.

Hier ist ein Überblick zum Zeitplan der der US Open 2023:

Runde Datum Uhrzeit (MESZ) 1 Donnerstag, 15. Juni 2023 14 Uhr bis 5 Uhr 2 Freitag, 16. Juni 2023 14 Uhr bis 5 Uhr 3 Samstag, 17. Juni 2023 16 Uhr bis 4 Uhr 4 Sonntag, 18. Juni 2023 16 Uhr bis 4 Uhr

"US Open Golf 2023": Leaderboard

Das Leaderboard zeigt die Namen und Positionen der führenden Teilnehmer eines Wettbewerbs bei Golfturnieren an.

Es ermöglicht den Zuschauern, Fans und Spielern, den aktuellen Stand des Turniers im Blick zu behalten. Das Leaderboard zeigt dabei neben den Namen der Spieler, ihre Gesamtschlagzahl und ihre Platzierung im Vergleich zu anderen Teilnehmern an. Das Leaderboard verändert sich während des Turniers. Das aktuelle Leaderboard finden Sie auf der offiziellen Seite der PGA-Tour.