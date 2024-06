US Open Golf 2024 live im TV und Stream: Übertragung, Zeitplan und Teilnehmer

Im Juni findet das dritte von vier Majorturnieren im Golf statt. Alle Infos zur Übertragung, dem Zeitplan und den Teilnehmern bei den US Open Golf 2024 gibt es hier.

Mitte Juni wird die US Open im Golf 2024 ausgetragen. Neben Golf bei Olympia 2024 zählen die vier Majorturniere zu den wichtigsten Golf-Wettkämpfen in diesem Jahr. Die US Open Golf 2024 sind das dritte von vier Majorturnieren im Turnierkalender. Das Besondere an dem Wettkampf ist, dass neben den besten Golfern der Welt und einigen Amateuren hier auch Spieler antreten, die sich über die zahlreichen Qualifikationsturniere einen Platz im Teilnehmerfeld sichern konnten. Wann finden die US Open Golf 2024 statt? Wie ist der Zeitplan und wo findet man das aktuelle Leaderboard? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie.

Zeitplan und Termine der US Open Golf 2024

Die US Open 2024 finden an jährlich wechselnden Orten statt. In diesem Jahr geht es für die Golfer nach North Carolina. Das Turnier wird 2024 im Pinehurst Resort & Country Club’s Course No. 2 ausgetragen. Der Par-72-Kurs misst insgesamt 6938 Meter. Besonders aufgrund der schweren Abschläge wird der Platz in Pinehurst von vielen Spielern gefürchtet und gilt als einer der schwereren Plätze auf der Tour. Im letzten Jahr reisten die Golfer nach Los Angeles in den Country Club.

Los geht der US Open Championship am Donnerstag, dem 13. Juni 2024. Bis zum Sonntag, dem 16. Juni 2024, wird der Gewinner ausgespielt. Dieser darf sich dann über ein sehenswertes Preisgeld freuen. Der genaue Betrag wird immer erst in der Woche des Turniers bekannt gegeben. Der Gewinner des letzten Jahres durfte beispielsweise über 3,6 Millionen US-Dollar mit nach Hause nehmen. Insgesamt wurden 2023 18 Millionen US-Dollar Gewinn ausgeschüttet, in diesem Jahr sind es sogar noch 2 Millionen US-Dollar mehr.

Termin : Donnerstag, 13. Juni 2024 bis Sonntag, 16. Juni 2024

Ort : Pinehurst Resort & Country Club's Course No. 2, North Carolina

Preisgeld: 20.000.000 US-Dollar

US Open 2024: Golf-Übertragung live im TV und Stream

Das dritte Majorturnier der Saison 2024 wird ausschließlich im Pay-TV übertragen. Wer den Wettkampf live verfolgen will, muss also auf ein Sky-Abo zurückgreifen. Alle vier Tage werden auf Sky Sport Golf HD gezeigt. Die Übertagung beginnt in der Regel erst gegen Nachmittag und Abend. Aufgrund der Zeitverschiebung zieht sich in die Übertragung bis in die Nacht hinein. Auch auf der kostenpflichtigen Streamingplattform WOW kann man den gesamten Wettkampf verfolgen. Hier finden Sie den Überblick über alle Sendetermine:

13. Juni 2024: Live US Open : 1. Tag (Early Coverage), 14 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 1. Tag (Early Coverage), 14 Uhr, Sky HD 13. Juni 2024: Live US Open : 1. Tag in Pinehurst , NC, 18 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 1. Tag in , NC, 18 Uhr, Sky HD 14. Juni 2024: Live US Open : 1. Tag in Pinehurst , NC, 6.15 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 1. Tag in , NC, 6.15 Uhr, Sky HD 14. Juni 2024: Live US Open : 1. Tag in Pinehurst , NC, 11 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 1. Tag in , NC, 11 Uhr, Sky HD 14. Juni 2024: Live US Open : 2. Tag (Early Coverage), 14 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 2. Tag (Early Coverage), 14 Uhr, Sky HD 14. Juni 2024: Live US Open : 2. Tag in Pinehurst , NC, 18 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 2. Tag in , NC, 18 Uhr, Sky HD 15. Juni 2024: Live US Open : 2. Tag in Pinehurst , NC, 6.15 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 2. Tag in , NC, 6.15 Uhr, Sky HD 15. Juni 2024: Live US Open : 2. Tag in Pinehurst , NC, 11 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 2. Tag in , NC, 11 Uhr, Sky HD 15. Juni 2024: Live US Open : 3. Tag (Early Coverage), 16 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 3. Tag (Early Coverage), 16 Uhr, Sky HD 15. Juni 2024: Live US Open : 3. Tag in Pinehurst , NC, 18 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 3. Tag in , NC, 18 Uhr, Sky HD 16. Juni 2024: Live US Open : 3. Tag in Pinehurst , NC, 6.15 Uhr, Sky Sport Golf HD

16. Juni 2024: Live US Open : 3. Tag in Pinehurst , NC, 11 Uhr, Sky Sport Golf HD

16. Juni 2024: Live US Open : 4. Tag (Early Coverage), 16 Uhr, Sky Sport Golf HD

: 4. Tag (Early Coverage), 16 Uhr, Sky HD 16. Juni 2024: Live US Open : 4. Tag in Pinehurst , NC, 17 Uhr, Sky Sport Golf HD

US Open Championship 2024: Das Leaderboard des Golf-Turniers

Wer kein kostenpflichtiges Sky-Abo abschließen möchte, den Verlauf des Turniers aber trotzdem verfolgen will, kann auf das offizielle Leaderboard für das "US Open Golf 2024" zurückgreifen. Auf dem Leaderboard werden die Ergebnisse der Spieler für die Zuschauer und Zuschauerinnen angezeigt. Bei den großen Turnieren, wie dem "US Open Golf 2024", werden diese meist direkt nach Abschluss des Lochs angegeben. Neben den Namen der Spieler findet man hier auch ihre Gesamtschlagzahl und ihre Platzierung im Vergleich zu anderen Teilnehmern an.

Teilnehmer der US Open 2024: Diese Sportler treten beim Golf-Turnier an

Zu den Teilnehmern bei den "US Open Golf 2024" gehören einige der Top-Spieler. Scottie Scheffler ist aktuell Weltranglistenerster und hat wohl auch die besten Siegeschancen. Aber auch Jon Rahm, Xander Schauffele, Brooks Koepka und Rory McIlroy gehören zum Favoritenkreis für das Turnier in North Carolina. Mit Martin Kaymer und Stephan Jäger treten auch zwei deutsche Spieler bei den US Open 2024 an - die beiden gehen aber wohl eher mit Außenseiterchancen auf den Titel in das Turnier. (lob)