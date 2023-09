"Hey Jude": Tennis-Star Alcaraz jubelt im Bellingham-Stil

Nach seinem Viertelfinalsieg über Alexander Zverev bei den US Open breitete Carlos Alcaraz seine Arme aus und öffnete die Handflächen nach oben.

Mit seinem Jubel schickte der spanische Tennisstar einen Gruß an den früheren Bundesligaprofi Jude Bellingham, der inzwischen für Real Madrid seine Tore auf diese Weise feiert. "Hey Jude", schrieb der 20-Jährige bei X, vormals Twitter, an den gleichaltrigen Briten.

"Ich bin wirklich glücklich, ihn für Real Madrid spielen zu sehen. Er ist so ein großartiger, talentierter Spieler, einer der besten der Welt", hatte Real-Fan Alcaraz zuletzt beim Grand-Slam-Turnier in New York gesagt. "Ich bin sicher, dass er der beste Spieler der Welt auf dieser Position sein wird. Ich bin wirklich, wirklich froh, ihn im Team zu haben." Er habe sich bereits mit dem früheren Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund unterhalten. "Er ist so eine großartige Person."

(dpa)