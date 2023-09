Keys gewinnt US-Duell mit Pegula

Madison Keys beendet im US-Duell die Grand-Slam-Hoffnungen der höher eingeschätzten Jessica Pegula. Nun geht es in New York gegen die Wimbledonsiegerin, die den Erwartungen standhält.

Die frühere Finalistin Madison Keys hat das amerikanische Tennis-Duell mit Jessica Pegula gewonnen und bei den US Open das Viertelfinale erreicht.

Die 28-Jährige setzte sich überraschend deutlich in nur 61 Minuten mit 6:1, 6:3 gegen die ein Jahr ältere Weltranglistendritte durch. In der Runde der besten Acht trifft Keys auf die tschechische Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova, die den Lauf der amerikanischen Außenseiterin Peyton Stearns mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 beendete.

Keys hatte 2017 beim Grand-Slam-Turnier in New York das amerikanische Finale gegen Sloane Stephens verloren, war in den vergangenen drei Jahren aber stets spätestens in der dritten Runde gescheitert.

"Auf dem Platz geht es ums Business"

"Es ist immer schwierig, gegen eine Freundin zu spielen", sagte sie über das US-Duell mit Pegula. "Am Ende des Tages wollen wir aber beide gewinnen, auf dem Platz geht es ums Business. Wenn wir vom Platz gehen, sind wir wieder Freunde." Pegula konnte ihre gute Form wieder einmal nicht bestätigen und wartet weiter auf ihre erste Halbfinal-Teilnahme bei einem Grand Slam.

Vondrousova hielt nach dem Triumph beim Rasen-Klassiker in Wimbledon den Erwartungen stand. "Ich habe das nach Wimbledon nicht erwartet, es war sehr viel Druck", sagte die 24-Jährige und lobte ihre drei Jahre jüngere Gegnerin. "Sie hat von Beginn an großartig gespielt. Es war ein sehr schweres Match."

(dpa)