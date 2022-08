Maria vor Auftaktspiel optimistisch: "Ich bin fit"

Tennis-Spielerin Tatjana Maria geht optimistisch in ihr Auftaktspiel bei den US Open.

Das Duell gegen die griechische Weltranglistendritte Maria Sakkari sei zwar "kein einfaches Match", sagte die Wimbledon-Halbfinalistin nach einer Trainingseinheit, "aber ich gehe da trotzdem positiv rein". Die 35-Jährige schlägt am 29. August (17.00 Uhr MESZ/Eurosport) auf dem Grandstand als erste deutsche Starterin auf.

Es ist bereits das dritte Grand-Slam-Duell in diesem Jahr gegen Sakkari. Bei ihrem Halbfinal-Einzug auf Rasen in Wimbledon hatte sich Maria in der dritten Runde durchgesetzt, bei den Australian Open zu Jahresbeginn gewann die Griechin das Auftaktmatch. Bei den US Open in New York wird wie in Melbourne auf Hartplatz gespielt.

Maria, die wie immer auf der Tour von ihren zwei Kindern und Ehemann Charles-Edouard begleitet wird, fühlt sich für das Kräftemessen mit der Favoritin gerüstet. "Ich bin fit, habe mich gut vorbereitet", sagte sie: "Ich versuche natürlich, alles zu geben."

(dpa)