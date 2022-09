US Open

vor 10 Min.

Norweger Ruud erster Halbfinalist in New York

Steht bei den US Open im Halbfinale: Casper Ruud.

Der Norweger Casper Ruud hat als erster Tennisspieler das Halbfinale der diesjährigen US Open in New York erreicht.

Der an Nummer Fünf gesetzte Ruud (23) bezwang den Italiener Matteo Berrettini (26) glatt in drei Sätzen mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) und qualifizierte sich als erster Norweger der Turniergeschichte für die Runde der besten vier Spieler. Dort trifft der French-Open-Finalist entweder auf den Australier Nick Kyrgios oder Karen Chatschanow aus Russland. Im Falle eines Finaleinzugs könnte Ruud nach dem letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres Platz eins der Weltrangliste vom Russen Daniil Medwedew übernehmen. Der entthronte Titelverteidiger wird seine Spitzenposition nach dem Achtelfinal-Aus gegen Kyrgios in jedem Fall verlieren. (dpa)

Themen folgen