Rot und funkelnd: Tennisstar Osaka fällt mit Haarschmuck auf

Rote, funkelnde Rosen als Schmuckstücke im Pferdeschwanz und große, ebenfalls rote Kopfhörer: Mit ihrem Outfit, mit dem sie in der Nightsession den Platz betrat, hat Japans Tennisstar Naomi Osaka bei den US Open für Aufsehen gesorgt.

«Ich dachte einfach, es wäre ein großer Spaß in New York», sagte die 27-Jährige später, die ihr Outfit mit entwickelte und schon öfter mit außergewöhnlichen Outfits aufgefallen ist.

In ihrem Match gegen die Belgierin Greet Minnen spielte sie mit einer Blume auf dem Kopf. Es sei immer klar gewesen, dass sie ihr Haar-Accessoire fürs Spiel abnehme, weil es «wirklich schwer» sei, sagte Osaka, die erfolgreich in das Grand-Slam-Turnier in New York startete: Die ehemalige Weltranglisten-Erste gewann mit 6:3, 6:4.

Spaß hatte Osaka auch an ihrer blinkenden, roten Plüschtierfigur, die zu ihrem Outfit passte. Der Figur hatte sie einen Namen in Anspielung an Tennisikone Billie Jean King verpasst. «Das ist mein Labubu. Sie heißt Billie Jean Bling, nicht Billie Jean King», sagte Osaka.