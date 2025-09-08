Nach US-Open-Viertelfinale: Doppelspezialist Constantin Frantzen will mit Robin Haase Asien erobern

Constantin Frantzen hat jetzt erst einmal ein paar Tage Erholung eingeplant. Benötigt der Augsburger Tennisprofi auch nach diesem strapaziösen, aber auch sehr erfolgreichen Zwei-Wochen-Trip nach New York zu den US Open. Augsburger Rathausplatz statt Times Square, die beschauliche Anlage des TC Augsburg zum Training statt das Tenniszentrum rund um das Arthur-Ashe-Stadium, das mitten in der Einflugschneise zum Flughafen La Guardia liegt und bei dem über den Trainingsplätzen immer ein leichter Cannabis-Duft wabert.

Frantzen, 27, ist ein ganz passabler Tennisprofi, der es als Einzelspieler aber nicht unter die Top 1000 der Weltrangliste geschafft hat. Als Doppelspezialist zählt der 1,93 Meter große Augsburger mit seinem exzellenten Aufschlag und seinem guten Serve-and-Volley-Spiel zur Weltspitze und steht derzeit auf Platz 53 der Rangliste.

Partnerschaft mit dem Österreicher Alexander Erler funktionierte nicht

Dorthin gelang er mit seinem deutschen Partner Hendrik Jebens. 2024 stand er mit Jebens im Viertelfinale von Wimbledon. Im Februar trennte man sich dann aber nach zwei erfolgreichen Jahren. Doch Frantzen ist ehrgeizig, wollte für sich mehr und holte sich den Österreicher Alexander Erler an seine Seite. Doch dieses Duo funktionierte nicht. Frantzen zog im Juli die Reißleine und arbeitet seitdem mit dem Niederländer Robin Haase zusammen.

Frantzen/Hasse scheitern bei den US Open an den späteren Siegern

Und die Chemie zwischen dem 34-jährigen Routinier und Frantzen stimmt. Und so erreichten sie bei den US Open in New York das Viertelfinale. Dort unterlagen sie dem Spanier Marcel Granollers und dem Argentinier Horacio Zeballos knapp in drei Sätzen mit 5:7, 6:3, 3:6. „Wir waren gefühlt besser. Das zeigen auch die Statistiken, wir haben mehr Punkte gewonnen, wir haben bloß den entscheidenden Punkt nicht gemacht“, erklärte Frantzen später im Interview mit unserer Redaktion. Ein verlorenes Aufschlagspiel im dritten Satz reichte Granollers/Zeballos, die die US Open dann am Ende auch gewannen.

Frantzen war hin- und hergerissen. „Die Niederlage war bitter und enttäuschend, aber es zeigt, dass wir mit den besten Doppeln nicht nur mithalten, sondern sie auch schlagen können. Und dass wir bei solchen Turnieren nicht nur für eine oder zwei Runden dabei sind, sondern auch tief in die zweite Woche reingehen können.“

Markus Wislsperger trainiert Constantin Frantzen und Jan-Lennard Struff

Frantzen hatte in der Acht-Millionen-Metropole an der US-Ostküste auch ein perfektes Umfeld mit ein paar Freunden. Auch seine Eltern besuchten ihn dort. Und sein Trainer Markus Wislsperger betreut seit Februar auch Jan-Lennard Struff, der im Einzel bis ins Viertelfinale vordringen konnte und erst dort an Novak Djokovic scheiterte. Frantzen: „Wir beide waren die letzten Deutschen bei den US Open. Es war einfach eine coole Zeit.“

ATP-Masters in Shanghai mit Frantzen und Haase

Die will Frantzen mit Haase nun auch in Asien haben. Wie vereinbart arbeiten die beiden auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres weiter. Jetzt reist das Duo mit viel Selbstvertrauen zum ATP-Turnier nach Chengdu in China (17. bis 23. September), dann geht es weiter nach Peking oder Tokio (das steht noch nicht fest), ehe Anfang Oktober das bedeutende ATP-Masters-Turnier in Shanghai auf Frantzen/Haase wartet.