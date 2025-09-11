Ex-NBA-Star Collins an Hirntumor erkrankt

Der amerikanische Ex-Basketball-Spieler Jason Collins, der 2013 als erster Profi der vier großen US-Ligen seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte, muss sich einer Behandlung wegen eines Gehirntumors unterziehen. Das teilte die NBA, für die er als Botschafter im Einsatz ist, im Auftrag der Familie des 46-Jährigen mit.

«Jason und seine Familie freuen sich über Ihre Unterstützung und Ihre Gebete und bitten höflich, die Privatsphäre zu respektieren, da sie sich ganz auf Jasons Gesundheit und Wohlergehen konzentrieren», heißt es auch noch in der Erklärung.

Collins spielte in der nordamerikanischen Profiliga für die New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington und Brooklyn. Er hatte seine Karriere 2014 beendet.