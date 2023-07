Ein Leben über den Wolken

Tom Stuker aus den USA ist schon mehr als 23 Millionen Meilen geflogen. Ein ganz besonderes Konzept steckt dahinter.

Man muss das mögen. Vom Umweltgedanken erst einmal gar nicht gesprochen. Ein Leben im Flugzeug, jedermanns Sache ist das nicht. Schon gar nicht, wenn man an die beengten Verhältnisse in der Economy Class denkt. Economy Class? Damit sollte Tom Stuker keiner kommen. Die Touristenklasse kennt er nicht. Der US-Amerikaner ist der weltweite Meilenkönig, der Vielflieger schlechthin. 23 Millionen Meilen hat der 69-Jährige bislang gesammelt, umgerechnet 37 Millionen Kilometer. Damit hätte er schon einmal ein Viertel der Strecke von der Erde bis zum Mars geschafft.

1990 hatte sich der US-Amerikaner für 290.000 Dollar einen lebenslangen Flugschein in der First Class von United gekauft. Klingt nach viel Geld, war es für den Autohausberater aus New Jersey auch. Mittlerweile aber hat es sich für ihn mehr als rentiert. Weil er ununterbrochen fliegt. Immer auf Sitz 1b. Bei einer seiner Reisen war er zwölf Tage unterwegs, ohne dabei einmal in seinem Bett geschlafen zu haben. Er flog von Newark nach San Francisco, Bangkok, Dubai und zurück - die Luft verließ er nur zum Umsteigen und einem kurzen Aufenthalt in der Flughafenlounge.

Stuker war schon in mehr als 100 Ländern

Durch seine vielen Freiflüge sammelt er weiter Meilen, weshalb ein Ende der Fliegerei nicht absehbar ist. Mehr als 100 Länder hat er besucht und meist in erstklassigen Hotels übernachtet. Weil: Auch die kann er mit seinen Meilen bezahlen und ganz nebenbei noch seine Ehefrau mitnehmen. Was aber denkt United über ihn? Die Fluglinie merkte recht schnell, dass er zum Verlustgeschäft wird. Hilft nichts, das beste daraus machen. Also wurde Stuker zum Werbebotschafter. Mittlerweile tragen sogar zwei Flugzeuge seinen Namen.

Lesen Sie dazu auch