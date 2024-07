Kuriosum: Argentiniens 2:2 wird nach fast zwei Stunden zurückgenommen

Das olympische Fußball-Turnier hat einen außergewöhnlichen Start hingelegt: Nach fast zwei Stunden ist Argentiniens später 2:2-Ausgleich gegen Marokko nach Videobeweis wieder zurückgenommen worden. Der Mitfavorit verliert sein Auftaktspiel auf eine der wohl kuriosesten Arten überhaupt.

Die Marokkaner hatten bis lange in die Nachspielzeit mit 2:1 geführt, ehe Cristian Medina in der 16. Minute der Nachspielzeit das 2:2 erzielte. Daraufhin waren wütende marokkanische Fans aus Protest gegen die lange Nachspielzeit, die Schiedsrichter Glenn Nyberg (Schweden) zuließ, auf das Spielfeld in Saint-Étienne gestürmt. Zuschauer warfen mit Gegenständen, in der Fernsehübertragung waren Feuerwerkskörper zu sehen, Ordner versuchten, die Fans auf dem Platz wieder einzufangen.

Spieler mussten nach fast zweistündiger Unterbrechung wieder aufs Feld

Im Anschluss herrschte Verwirrung darüber, ob die Partie schon beendet oder nur kurz vor Schluss unterbrochen worden war. Auf den Video-Leinwänden im Stadion wurde angezeigt, das Spiel sei unterbrochen, die Zuschauer sollten sich zum Ausgang begeben. Fans und auch zahlreiche Beobachter gingen davon aus, das Spiel sei offiziell beendet und verließen das Stadion.

Auf der offiziellen Olympia-Seite hieß es zunächst, der Ausgleichstreffer werde wegen einer möglichen Abseitsposition untersucht, das Ergebnis wurde aber mit 2:2 angegeben. Nach einer fast zweistündigen Unterbrechung kehrten die Spieler dann noch einmal aufs Spielfeld im inzwischen leeren Stadion zurück. Nyberg schaute sich die Szene zum 2:2 noch einmal an der Seitenlinie auf einem Bildschirm an – und entschied dann auf Abseits. Anschließend wurde noch einmal für drei Minuten – ohne Zuschauer – gespielt. Marokko gewann das Spiel mit 2:1.

Soufiane Rahimi hatte Marokko zunächst mit einem Doppelpack in Führung gebracht (45.+2. Minute/51./Foulelfmeter). Auf das 1:2 durch Giuliano Simeone (68.) folgte dann der späte Ausgleich von Cristian Medina (90.+16), der jedoch später annulliert wurde. (mit dpa)