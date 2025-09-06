Aus im Weltcup und WM-Absage: Verletzung stoppt Sideris Tasiadis

Mit einem Paukenschlag begannen die Canadier-Wettbewerbe beim Weltcup-Finale auf dem Augsburger Eiskanal für die heimischen Kanuslalomfans. Sideris Tasiadis, der Lokalmatador, Ex-Weltmeister und Olympiavierte von Paris, schied bereits im Vorlauf des Weltcuprennens aus und verkündete kurz danach, nicht am Saisonhöhepunkt, der Weltmeisterschaft Ende September in Australien, teilzunehmen. Gesundheitliche Probleme hatten diese Entscheidung bei Tasiadis reifen lassen. Grund war eine Verletzung am linken Ellenbogen, die er sich vergangene Woche beim Weltcuprennen in Tacen (Slowenien) zugezogen hatte. Aufgrund des Niedrigwassers im dortigen Kanal war der Augsburger mehrfach mit dem Ellenbogen auf Grund geschlagen. Wegen der anhaltenden Schmerzen musste Tasiadis in der Woche vor dem Augsburger Weltcup sogar aufs Training verzichten und probierte erst am Freitag die ersten Paddelschläge. Mit ernüchterndem Ergebnis.

Aus für Sideris Tasiadis: 50 Strafsekunden wegen eines nicht korrekt durchfahrenen Tors

„Ich habe insgesamt nur 20 Minuten hier auf der Anlage trainiert“, räumte der angeschlagene Athlet ein. Trotzdem wagte er schließlich den Weltcup-Auftritt vor heimischem Publikum. Mit zusammengebissenen Zähnen und sichtbar schmerzgeplagt gelang dem 35-jährigen Routinier zwar der schnellste Lauf der gesamten internationalen Konkurrenz. Aufgrund eines nicht korrekt durchfahrenen Tores handelte er sich allerdings 50 Strafsekunden ein und schaffte es nicht ins Halbfinale. „Mit einem lädierten Ellenbogen an den Start zu gehen, ist immer ein Abwägen, ob es funktioniert oder nicht. Man hat hier und da gesehen, dass ich meine harten Schläge nicht setzen kann. Das wusste ich aber schon vorher“, räumte Tasiadis ein, dass ihn die Schmerzen deutlich beeinträchtigten. Wäre er im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen, hätte er anders angegriffen. „Von der Zeit her war ich gut, aber man kann auch vier Sekunden schneller fahren. Aber dafür bräuchte es die harten Schläge, die ich nicht machen kann. So ist es schon die ganze Woche über gewesen und es wird nicht besser“, musste sich der Schwaben-Kanute eingestehen.

Nächste Woche weitere Termine mit Ärzten und Physiotherapeuten

Nächste Woche will er die Verletzung noch einmal medizinisch abklären lassen. Noch einmal ins MRT in die Hessingpark-Clinic gehen, sich noch einmal mit den Ärzten und Physiotherapeuten beraten. „Die Muskeln machen einfach wieder dicht, wenn ich fünf Minuten fahre“, so der enttäuschte Tasiadis. Kurze Zeit später folgte eine weitere Erklärung des zweifachen Olympiamedaillengewinners und Weltmeisters von 2022: Er werde nicht an den Weltmeisterschaften vom 29. September bis 5. Oktober in Penrith (Australien) teilnehmen. Diese Entscheidung sei mit ihm in Abstimmung mit dem deutschen Kanu-Sportdirektor Jens Kahl und dem Kanuslalom-Cheftrainer Klaus Pohlen sowie nach Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt getroffen worden. „Die Hoffnung, dass Sideris schmerzfrei paddeln kann, hat sich leider nicht erfüllt“, sagte Bundestrainer Pohlen.

Keine Verschlechterung riskieren

Hinsichtlich seiner Gesundheit und auch seiner langfristigen Planung ist Tasiadis froh, sich zu Hause auf seine Genesung konzentrieren zu können. 2028 möchte er an den Olympischen Spielen teilnehmen, es wären die fünften seiner Karriere. Nun eine mögliche gesundheitliche Verschlechterung in Australien zu riskieren, kommt da nicht infrage. „Ich bin froh, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, indem man sagt, man nimmt mich gesundheitsbedingt aus der WM raus, damit ich eine solche Verletzung nicht verschleppe“, betonte Tasidis.

Das Mitglied von Kanu Schwaben Augsburg hat in seiner langen Laufbahn bereits an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen und dabei viermal Silber mit dem Team gewonnen und einmal Bronze in der Einzelwertung. 2022 gewann er auf seiner Heimstrecke am Augsburger Eiskanal den WM-Titel. 2013 war er Gesamt-Weltcupsieger im C1 geworden. Nun sprangen seine jungen deutschen Teamkollegen für ihn in die Bresche. Die C1-Fahrer Niels Zimmermann und Lennard Tuchscherer vom KC Leipzig fuhren beide ins Finale (Samstag ab 16 Uhr).