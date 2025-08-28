Feuerwerk vor dem Hotel – alles für den Erfolg

Kaffee kann natürlich helfen. Doch irgendwann gerät selbst das belebende Koffein an seine Grenzen. Ohne Schlaf geht nichts. Wer ewig wach bleibt, dessen Körper sendet eindeutige Signale. Gemeint sind nicht die schlauchbootartigen Augenringe, sondern bedeutend Wichtigeres. Fehlende Konzentration, Kreativität oder emotionale Kontrolle. Zudem verarbeitet das Gehirn im Schlaf Informationen, speichert Gelerntes, löscht Unwichtiges.

Im Leistungssport kommt hinzu, dass der Schlaf der Regeneration dient. Muskeln, Sehnen und Knochen brauchen die ausgedehnte Ruhephase, um Kraft zu tanken, Blessuren loszuwerden und Gewebe zu erneuern. Wer ausreichend Bubu macht, erhöht seine Chancen auf Erfolg ungemein. Was dem Körper guttut, lässt sich zugleich ins Gegenteil umwandeln. Also: wenig Schlaf = wenig Leistung.

Ein Cyberangriff erschwert die Datenanalyse des Gegners

Diese Rechnung machten wohl Fans des FSV Mainz auf, als sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor dem Hotel von Rosenborg Trondheim vorzeitig den Jahreswechsel einleiteten. Um 3 Uhr morgens explodierten am Rheinufer, vor der Bleibe der Norweger, Böller und Raketen. Beweisen ließ sich zunächst nicht, dass die schwarz Gekleideten und mit roten Tüchern Vermummten dem Fußballklub aus Rheinhessen zuzuordnen waren. Der Verdacht läge aber nahe, erklärte die Polizei.

Vor dem Europapokal-Rückspiel Schlaf zu rauben, das ist wirklich fies. Obwohl es noch viel gemeinere Methoden gibt, um seinem Lieblingsklub zu Erfolg zu verhelfen. Da die Spielvorbereitung größtenteils inzwischen auf Daten basiert, liegt nichts näher als ein Cyberangriff. Einen Trojaner eingeschleust und schwups – schon spuckt das Tablet falsche Informationen aus: Der Chancentod entpuppt sich auf dem Feld als Tormaschine; auf der rechten Seite kriecht keine Wanderdüne, sondern rast eine Rakete die Linie entlang; und nach Standards fällt ein Treffer nach dem anderen, weil Videos ganz andere Varianten angezeigt haben.

Streiche aus der Schulzeit helfen im Profisport weiter

Nostalgiker können selbstredend auf klassisches Repertoire aus der Schulzeit zurückgreifen: Erst als Gästebetreuer verkleiden, dann Sekundenkleber an die Toilettentüre, Juckpulver ins Trikot und Schnürsenkel zusammenknoten. Vor dem Verschwinden aus der Kabine noch schnell auf der Taktiktafel den Stürmer ins Tor stellen und den Ersatztorwart als Spielgestalter einsetzen. Dass während des Spiels der gegnerische Trainer fortwährend mit Spucke befeuchteten Papierkugeln traktiert wird, versteht sich von selbst.

Wer das alles befolgt, hat an Silvester noch ausreichend Feuerwerk übrig.