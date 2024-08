Rekord: Über 24 Millionen Dollar für Trikot von Babe Ruth

Das berühmte «Called Shot»-Trikot von US-Baseballlegende Babe Ruth ist für die Rekordsumme von 24,12 Millionen Dollar (rund 21,5 Millionen Euro) versteigert worden. Wie das US-Auktionshaus Heritage Auctions mitteilte, sei das Trikot damit das wertvollste Sport-Sammlerstück der Welt. Nach einem über sechsstündigen Bietergefecht in Dallas erhielt ein anonymer Käufer am Sonntag den Zuschlag. Vor zwei Jahren hatte eine signierte Sammelkarte des früheren Baseball-Stars Mickey Mantle aus dem Jahr 1952 bei einer Versteigerung dieses Auktionshauses für 12,6 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt.

Das Trikot hatte Babe Ruth in Spiel drei der World Series seiner New York Yankees gegen die Chicago Cubs am 1. Oktober 1932 getragen. Im fünften Inning des hitzigen Spiels zeigte Ruth mit seinem Schläger mutmaßlich auf die Tribüne des Außenfelds, bevor er einen Home Run gegen den Chicago Cubs-Pitcher Charlie Root in diese Richtung schlug.

Die Geste wurde so interpretiert, dass Ruth damit signalisierte, wohin er den Ball gleich schlagen würde - «The Called Shot» (Der gezielte Schlag). Ruth selbst soll gesagt haben, er habe ihn vorausgesagt. Es war Ruths letzte World Series und der «Called Shot» sein letzter Home Run im wichtigsten Baseball-Wettbewerb der Welt. Die Yankees gewannen das Spiel mit 7:5 und holten durch ein 13:6 tags darauf die World Series.

Ein Schlag für die Ewigkeit

Ruth gewann siebenmal die World Series und ist einer der bedeutendsten Baseballer der US-Geschichte. Er war einer der ersten fünf Spieler, die 1936 in die Baseball Hall of Fame gewählt wurden. Bereits 2019 war ein Trikot von Ruth bei einer Auktion in New York für 5,6 Millionen Dollar (damals 5 Millionen Euro) unter den Hammer gekommen. Zudem war vor zwei Jahren ein Schläger von ihm war für 1,7 Millionen Dollar versteigert worden.

Laut dem Auktionshaus hatte Ruth das Trikot um 1940 einem seiner Golfkameraden in Florida geschenkt, und es blieb jahrzehntelang in dessen Familie. In den frühen 1990er Jahren verkaufte es die Tochter an einen Sammler. Es wurde dann 2005 für 940.000 Dollar versteigert und blieb in einer Privatsammlung, bis es dieses Jahr an das Auktionshaus übergeben wurde.

«Das ist im Grunde die Mona Lisa. Es ist ein sehr mythischer Moment, der nicht nur die Geschichte des Baseballs, sondern auch die amerikanische Geschichte und die Geschichte der Popkultur berührt», hatte Chris Ivy, Leiter der Sportauktionen von Heritage, schon vor der Versteigerung gesagt.