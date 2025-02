Angebot zurückgezogen? Vertragswirbel um Kimmich vor dem Spiel in Stuttgart

Nach der großen Feier zum 125. Geburtstag des FC Bayern München mit vielen ehemaligen Vereinsgrößen und Ehrengästen wie FIFA-Boss Gianni Infantino war Trainer Vincent Kompany ein Hinweis vor dem schweren Arbeitstag in Stuttgart ganz wichtig: Der Zapfenstreich für seine Fußball-Profis sei am Mittwoch nicht erst eine Stunde vor Mitternacht gewesen.

„Nein, es war 22 Uhr“, sagte der Belgier mit Blick auf die an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) anstehende Prüfung in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart. Im Südschlager geht es für den Tabellenführer um wichtige Punkte auf dem Weg zum Meistertitel. Es geht aber auch um ein gutes Gefühl für die anschließende große Champions-League-Aufgabe gegen Bayer Leverkusen.

FC Bayern vor Südschlager in Stuttgart: „Die Jungs sind früh ins Bett gegangen“

„Eine 125-Jahr-Feier macht man nicht immer mit. Wir waren dabei, das gehört sich so. Aber die Jungs sind früh ins Bett gegangen. Wir werden nicht weniger arbeiten“, versicherte Kompany am Morgen danach. Auf dem Nockherberg konnte gerade auch er noch viel über das Münchner „Mia san mia“ lernen.

Die nächsten Wochen könnten weisen, welche Bedeutung die Kompany-Zeit irgendwann in der Geschichte des Münchner FC Ruhmreich einnimmt. „Wir haben auf die Vergangenheit geschaut. Und hoffentlich können wir bei der 150-Jahr-Feier auch ein schönes Kapitel sein“, sagte der Belgier: „Wir haben den Fokus auf Stuttgart, damit die Fans und der Verein hoffentlich weiterfeiern können ins Wochenende. Also, wir wissen, was wir zu tun haben!“

Kein Kimmich beim FC Bayern – auch in Zukunft?

Kompany erlebt dabei in seinem 37. Pflichtspiel als Bayern-Coach ein Novum. Erstmals muss er eine Startelf ohne Joshua Kimmich formieren. Der 30 Jahre alte Mittelfeldchef fällt wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel aus, die er sich beim ermutigenden 4:0 gegen Eintracht Frankfurt zugezogen hat.

„Wenn nicht noch irgendwie ein Wunder passiert, ist dieses Spiel für ihn zu früh“, sagte Kompany. Kein Risiko! Kimmich wird am Mittwoch beim ersten Leverkusen-Kracher dringender gebraucht. „Wir werden das lösen mit unserem Kader. Joshua ist nicht Erste, der ausfällt“, bemerkte Kompany gelassen. Die Mittelfeld-Besetzung dürfte in Stuttgart Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic lauten. Gut und wichtig für die Bayern ist, dass Torjäger Harry Kane nach einer Einblutung in der Wade wieder von Beginn an spielen kann.

Ohne Kimmich - vielleicht ist das auch die Bayern-Zukunft. Mehrere Medien berichten, dass der Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß das Vertragsangebot an den Führungsspieler nicht mehr nachbessern werde. Sogar von einem Rückzug der aktuellen Offerte schrieb als Erstes die Bild-Zeitung. Der Druck auf Kimmich soll wohl erhöht werden - die Gespräche gehen trotzdem weiter.

Sportvorstand Max Eberl stuft derweil die Leverkusen-Generalprobe in Stuttgart „wie ein Champions-League-Spiel“ ein. „Dass der VfB auswärts nicht einfach ist, haben wir letzte Saison gesehen“, erinnerte er an das 1:3 am 32. Spieltag. Auch der VfB mit dem begehrten Trainer Sebastian Hoeneß steht nach nur vier Punkten aus den letzten fünf Ligapartien vor richtungweisenden Wochen mit den Prüfungen gegen Bayern, Kiel, Leverkusen und Frankfurt.

Bei der 125-Jahr-Feier verdeutlichte der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge derweil, dass gerade auch Kompany besondere Druck-Wochen durchläuft. „Letztes Jahr haben wir keinen Titel geholt. Deshalb müssen wir in diesem Jahr unbedingt deutscher Meister werden“, sagte der 69-Jährige.

Rummenigges Ansage an Trainer Kompany

Dazu wolle man in der Champions League - Stichwort Heimfinale - so weit wie möglich kommen. „Das wird schwer gegen Leverkusen. Obwohl die Favoritenbürde ja offensichtlich jetzt in Leverkusen liegt, gehen wir nicht chancenlos in diese Spiele“, bemerke Rummenigge spitz.

Mit Kompany sei man zufrieden, sagte Rummenigge - aber: „Es nützt nichts. Die Trainer haben eine schwere Aufgabe. Bei Topclubs wie Bayern München, Real Madrid, Manchester City musst du performen - und das jedes Wochenende.“ (dpa)