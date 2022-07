Vettel verkündet Karriereende – kein neuer Vertrag bei Aston Martin

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kehrt der Formel 1 als aktiver Fahrer den Rücken. Nach dieser Saison wird er seine Karriere beenden.

Ein viermaliger Weltmeister tritt ab: Sebastian Vettel wird keinen neuen Vertrag bei Aston Martin unterzeichnen und nach der laufenden Saison seine Karriere in der Formel 1 beenden. Das verkündete der 35-Jährige am Donnerstag in Budapest.

Mehr in Kürze an dieser Stelle...