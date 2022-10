VfB Lübeck - Mainz 05 im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream

Der VfB Lübeck trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 auf Mainz 05. Wir haben alle Infos zur Übertragung, zum Termin, zum Sender sowie einen Live-Ticker hier für Sie.

32 Mannschaften haben sich für die zweite Runde des DFB-Pokals 22/23 qualifiziert, wozu auch der VfB Lübeck und Mainz 05 gehören. Lübeck spielt in der Regionalliga Nord, hat es aber trotz eines enormen Klassenunterschieds geschafft, sich in der ersten Runde des Turniers mit einem 1:0 gegen den Zweitligisten Hansa Rostock durchzusetzen. Auf der anderen Seite gab es für Mainz 05 keine Überraschungen: Der Bundesligist besiegte Erzgebirge Aue aus der 3. Liga mit 3:0.

Wann treffen der VfB Lübeck und der 1. FSV Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 aufeinander? Wie läuft die Übertragung und gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem alle Infos sowie einen Live-Ticker zur Partie für Sie.

VfB Lübeck - Mainz 05 im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Wie der DFB-Pokal 22/23 Spielplan verrät, trifft der VfB Lübeck am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, auf den 1. FSV Mainz 05. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr im Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle in Lübeck.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

VfB Lübeck - Mainz 05 auch im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Beim aktuell laufenden DFB-Pokal 22/23 werden alle Spiele vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Vor allem in den ersten Runden des Turniers gibt es nur wenige Spiele auch im Free-TV entweder in der ARD oder beim ZDF zu sehen. Die Partie zwischen Lübeck und Mainz gehört jedoch nicht dazu. Die wichtigsten Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel : VfB Lübeck - 1. FSV Mainz 05 , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle, Lübeck .

Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle, . Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Lübeck vs. Mainz live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Alle wichtigen Infos zum DFB-Pokal 2022/23 finden Sie genau wie die aktuellen Ergebnisse aller Begegnungen in unserem Datencenter. Sollten Sie also nicht über ein kostenpflichtiges Sky-Abo verfügen, können Sie hier die Partie zwischen Lübeck und Mainz 05 im Live-Ticker verfolgen. So verpassen Sie keine Tore und Highlights des Spiels. Kurz vor dem Anpfiff informiert Sie der Live-Ticker außerdem über die Aufstellung der beiden Teams.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: Läuft Lübeck gegen Mainz live auf Sky oder im Free-TV im ZDF oder der ARD?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 22/23 gesichert und zeigt alle Spiele des Turniers live im TV und Stream. Einige Partien gibt es jedoch auch im Free-TV entweder in der ARD oder beim ZDF zu sehen. In der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 übertragen beide Sender jeweils eine Begegnung. Je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr Spiele werden auch im Free-TV gezeigt. Beide Halbfinal-Partien und das große Finale am 3. Juni 2023 können Sie auch ohne Abo verfolgen.

VfB Lübeck und Mainz 05 im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Lübeck und Mainz sind sich zwar bereits neun Mal auf dem Rasen begegnet, allerdings liegen alle Spiele schon viele Jahre zurück. Zuletzt trafen sich die beiden Teams 2009 im DFB-Pokal, wo sich Lübeck nach der Verlängerung mit einem 2:1 durchsetzen konnte. Insgesamt hat Mainz fünf Mal gewonnen, während Lübeck drei Partien für sich entscheiden konnte. Einmal trennten sich die Mannschaften im Unentschieden. Entscheidend für das anstehende Spiel im DFB-Pokal ist aber weniger die Statistik und viel mehr der bestehende Klassenunterschied. Bundesligist Mainz 05 geht als klarer Favorit in die Partie. Wie Lübeck aber bereits gegen Hansa Rostock bewiesen hat, ist der DFB-Pokal immer für eine Überraschung gut.

Einige Eckdaten zu den Teams in der Übersicht:

VfB Lübeck

Liga: Regionalliga Nord

Trainer: Lukas Pfeiffer

Stadion: Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle

1. FSV Mainz 05