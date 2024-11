VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Anfang November ist es wieder soweit: Die UEFA Champions League 24/25 wird mit dem vierten Spieltag fortgesetzt, an dem alle 36 Teams wieder auf dem Rasen stehen. Mit von der Partie sind der VfB Stuttgart und der italienische Fußballverein Atalanta Bergamo. Beide Mannschaften kämpfen in der Liga-Phase um den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League 24/25.

Der VfB Stuttgart konnte bei seiner Rückkehr in die Champions League bereits Selbstvertrauen sammeln. Nach einem Unentschieden gegen Sparta Prag sicherte sich das Team mit einem späten 1:0-Sieg gegen Juventus Turin drei wertvolle Punkte. Laut der UEFA betonte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel in Italien die besondere Herausforderung, die die Königsklasse für seine Mannschaft darstellt: „In der Champions League zu spielen ist großartig, aber es ist eine neue Situation für die Spieler, deshalb müssen wir von Spiel zu Spiel schauen“.

Am vierten Spieltag trifft Stuttgart auf Atalanta Bergamo, eine von nur fünf Mannschaften, die in der Gruppenphase bislang ohne Gegentor geblieben sind. Die Italiener sind nach einem Sieg und zwei Unentschieden weiterhin ungeschlagen. Im letzten Duell gegen Celtic endete die Partie mit einem Unentschieden, und Trainer Gian Piero Gasperini äußerte sich kritisch zur Leistung seiner Offensivreihe. „Wenn alle unsere Stürmer in Topform sind, sind wir eine noch bessere Mannschaft“, sagte der Coach des amtierenden Europa-League-Siegers.

Sie möchten mehr über die CL-Begegnung VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream für Sie.

Champions League 24/25 : Termin und Uhrzeit für das Spiel VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo

Ein Blick auf den Spielplan der Champions League 2024/25 verrät, dass die Begegnung zwischen Stuttgart und Bergamo am Mittwoch, dem 6. November 2024, stattfindet. Anstoß ist um 21 Uhr in MHP-Arena in Stuttgart.

Stuttgart - Bergamo live im TV uns Tream: Wie läuft die CL-Übertragung 2024/25?

In Hinblick auf die Übertragung der CL-Saison 2024/25 bleibt alles beim Alten. DAZN zeigt exklusiv 186 der insgesamt 203 Spiele, während Amazon Prime Video die verbleibenden 17 Partien dienstags überträgt. Somit bleibt DAZN der bedeutendste Rechteinhaber der UEFA Champions League in Deutschland und bietet die Spiele sowohl im kostenpflichtigen Live-Stream als auch über die linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 an. Zusätzlich zu den kostenpflichtigen Übertragungen wird die Champions League auch im Free-TV ausgestrahlt. Das ZDF hat sich erneut die Übertragungsrechte für das Endspiel gesichert, das 2025 in der Allianz Arena in München stattfinden wird.

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Atalanta Bergamo gibt es ebenfalls exklusiv bei DAZN zu sehen. Die Kosten für eine Mitgliedschaft bei DAZN liegen zwischen 34,99 und 54,99 Euro. Bei Auswahl des Jahresabonnements ist der Zugang zur Champions League bereits ab 34,99 Euro pro Monat möglich.

Hier haben wir alle wichtigen Infos zum CL-Spiel am 4. Spieltag noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo, Ligaphase der Champions League 24/25, 4. Spieltag

Datum: 6. November 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo in der Champions League 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut der Sport-Plattform kicker standen sich Stuttgart und Bergamo in der Vergangenheit noch in keinem einzigen Spiel auf dem Rasen gegenüber. Die CL-Partie am 6. November 2024 wird daher zur Premiere für die beiden Teams. Auf internationaler Ebene konnte Atalanta Bergamo dieses Jahr allerdings mit einem großen Erfolg auf sich aufmerksam machen: Die Mannschaft aus Norditalien ging in der Europa-League-Saison 23/24 als Turniersieger vom Platz. Der VfB Stuttgart hingegen hat seit der Saison 12/13 nicht mehr in einem internationalen Turnier gespielt. Damals mussten sich die Stuttgarter im Achtelfinale gegen Lazio Rom geschlagen geben.