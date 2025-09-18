VfB Stuttgart - Celta Vigo live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 25/26

Am ersten Spieltag der Europa League Saison 2025/26 treffen der VfB Stuttgart und Celta Vigo aufeinander. Der VfB Stuttgart beendete die vergangene Bundesliga-Saison unter Trainer Sebastian Hoeneß mit 50 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Durch den Sieg im DFB-Pokal 2024/25 sicherte sich die Mannschaft die Teilnahme an der Europa League. Zuletzt spielte der Klub in der Saison 2012/13 international und erreichte damals das Achtelfinale, wo er nach zwei Niederlagen gegen Lazio Rom ausschied.

Celta Vigo beendete die vergangene Saison in der spanischen La Liga mit 55 Punkten auf dem siebten Platz. Unter Trainer Claudio Giráldez González sicherte sich das Team damit die Rückkehr auf die europäische Bühne. Die letzte Teilnahme an der Europa League liegt einige Jahre zurück: In der Saison 2016/17 spielte Celta eine starke Saison, erreichte das Halbfinale und scheiterte dort knapp an Manchester United.

Wann findet das Match zwischen dem VfB Stuttgart und Celta Vigo statt? Wo wird die Partie im TV und Stream übertragen? Die Antwort auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen haben wir hier für Sie.

VfB Stuttgart gegen Celta Vigo in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Europa League 25/26 findet das Match VfB Stuttgart vs. Celta Vigo am Donnerstag, dem 25. September 2025 statt. Der Anpfiff erfolgt am Abend um 21 Uhr in der MHP Arena in Stuttgart. Das Stadion hat Kapazität für etwas mehr als 60.000 Gäste.

VfB Stuttgart - Celta Vigo live im TV und Stream: EL-Übertragung am 1. Spieltag

Die Übertragungsrechte der Europa League liegen in der Saison 25/26 bei der RTL-Gruppe. Top-Spiele mit deutscher Beteiligung werden für gewöhnlich im Free-TV übertragen, die übrigen Matches laufen auf RTL+. Die Partie zwischen Stuttgart und Celta Vigo gehört zu der Auswahl, die im Free-TV gezeigt wird. Die Ausstrahlung startet um 20.35 Uhr auf RTL. Zudem gibt es einen Live-Stream von RTL+. Dieser bringt jedoch Kosten mit sich. Zum Schauen benötigen Sie ein Abonnement beim Anbieter, welches derzeit ab 8,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

In der folgenden Übersicht finden Sie alle Informationen zum Spiel zwischen Stuttgart Celta Vigo und noch einmal auf einen Blick:

Spiel: VfB Stuttgart - Celta Vigo, Ligaphase der Europa League 25/26, 1. Spieltag

Datum: Donnerstag, 25. September 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: MHP Arena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

VfB Stuttgart vs. Celta Vigo in der Europa League: Bilanz beider Teams

Laut der Website fussballdaten.de sind sich der VfB Stuttgart und Celta Vigo erst zweimal auf dem Rasen begegnet. Von den beiden absolvierten Spielen ging eine Partie für die Spanier aus, und das andere Match endete mit einem Unentschieden. Neben diesen Zahlen kann außerdem der Kaderwert der beiden Teams zu Rate gezogen werden, um eine Favoritenrolle für das kommende Spiel zu bestimmen. Der VfB Stuttgart ist aktuell etwa 312,63 Millionen Euro wert. Celta Vigo hat dagegen einen Kaderwert von circa 122 Millionen Euro. Damit ist der VfB deutlich mehr wert, in bisherigen Begegnungen hatte aber Celta Vigo wie erwähnt die Nase vorn. Am ersten Spieltag der Europa League werden sich die Teams wohl auf Augenhöhe begegnen.