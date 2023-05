VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung im Halbfinale

Im DFB-Pokal-Halbfinale trifft Stuttgart heute auf Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin, Uhrzeit sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Beim DFB-Pokal 22/23 steht heute zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt das zweite Halbfinale an. Zuvor trafen der SC Freiburg und der RB Leipzig aufeinander. Kurz vor dem Pokalfinale sind damit nur noch Bundesligisten im Turnier übrig. Wirft man einen Blick auf die Tabelle der Liga, sollte Frankfurt als klarer Favorit in das Match gegen Stuttgart gehen. Während die Eintracht nämlich im oberen Drittel der Rangliste mitspielt, kämpft der VfB im Tabellenkeller um den Klassenerhalt.

Im DFB-Pokal hatte Stuttgart auch den leichteren Weg ins Halbfinale. Der wohl stärkste Gegner des VfB war bisher Zweitligist Nürnberg, während die Frankfurter im Viertelfinale mit Union Berlin auf einen der Top-Vereine der Bundesliga trafen. Für Stuttgart ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen – der DFB-Pokal war in der Vergangenheit des Öfteren für eine Überraschung gut.

Wann steigt das Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Keine Sorge, diese Fragen beantworten wir hier für Sie. Einen Live-Ticker zum Spiel haben wir auch im Angebot.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt: Termin und Uhrzeit fürs DFB-Pokal-Halbfinale 2022/23

Laut Spielplan des DFB-Pokals 22/23 treffen der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am 3. Mai 2023 im Halbfinale des Turniers aufeinander. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Übertragung live im Free-TV und Stream

Während in den ersten Runden des Turniers noch hauptsächlich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragung des DFB-Pokals übernahm, gibt es die beiden Partien im Halbfinale auch im Free-TV zu sehen. Das Spiel zwischen Stuttgart und Frankfurt überträgt die ARD, das ZDF zeigt das erste Halbfinale zwischen Freiburg und Leipzig.

Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinales zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt auf einen Blick:

Spiel: VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt , Halbfinale im DFB-Pokal 2022/23

- , im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 3. Mai 2023

Mittwoch, 3. Mai 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Mercedes-Benz Arena , Stuttgart

, Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

DFB Pokal 22/23 im Live-Ticker: VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt - Spielstand und Ergebnis

Wenn Sie die Partie zwischen Stuttgart und Frankfurt am 3. Mai 2023 nicht im TV verfolgen können oder möchten, haben wir hier eine Alternative für Sie: Unser Live-Ticker informiert Sie über alle Highlights des Spiels. Sie verpassen keine Tore, Auswechslungen oder Karten. Kurz vor dem Anpfiff der Partie finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: Übertragung im TV und Stream

Anfangs hatte Sky die exklusiven Übertragungsrechte für die meisten Spiele des Pokalturniers. In den einzelnen Runden haben ARD und ZDF nur einzelne Spiele im Free-TV gezeigt. Ab dem Halbfinale gibt es jedoch alle Begegnungen bei einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen.

Stuttgart gegen Frankfurt: Bisherige Bilanz der beiden Mannschaften

Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sind sich laut fussballdaten.de bisher ganze 117 Mal auf dem Platz begegnet. Obwohl Frankfurt in der Bundesliga aktuell wesentlich besser dasteht, hat der VfB in der Statistik die Nase vorn: 50 Siege gingen an Stuttgart, 24 Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden und 43 Mal konnte die Eintracht gewinnen. Von den letzten drei Begegnungen war aus Stuttgarter Sicht ein Unentschieden das beste Ergebnis. Die anderen beiden Partien hat Frankfurt gewonnen. In das Halbfinale am 3. Mai 2023 geht Eintracht Frankfurt als klarer Favorit.