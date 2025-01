VfB Stuttgart – FC Augsburg live im Free-TV und Stream: Übertragung Viertelfinale DFB-Pokal

Im Viertelfinale des DFB-Pokals gibt es ein Schwaben-Duell: Der VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg. Sowohl die Württemberger als auch die Bayern haben sich bisher mehr als wacker geschlagen.

Der VfB Stuttgart startete mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen Preußen Münster in die 1. Runde des DFB-Pokals 2024/25. Die zweite Runde lief auch rund - 2:1 gegen Kaiserslautern. Im Achtelfinale folgte ein souveräner 3:0-Erfolg über Jahn Regensburg.

Der FC Augsburg setzte sich in der 1. Runde des DFB-Pokals 2024/25 knapp mit 2:1 gegen Victoria Berlin durch. In der 2. Runde folgte ein 3:0 gegen Schalke. Im Achtelfinale gewann Augsburg schließlich in einer spannenden Partie nach Elfmeterschießen mit 5:4 gegen den Karlsruher SC.

Wann findet das Viertelfinalspiel zwischen Stuttgart und Augsburg statt? Wie läuft die Übertragung, und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir liefern die Antworten.

VfB Stuttgart – FC Augsburg im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß des Viertelfinalspiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie zwischen VfB Stuttgart und FC Augsburg am Dienstag, 4. Februar 2025, statt. Gespielt wird in der Stuttgarter MHP Arena, die Platz für knapp 55.000 Zuschauer bietet. Sowohl die Bundesliga als auch die 2. Liga stecken zu diesem Zeitpunkt längst in der Rückrunde.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg live im Free-TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales im DFB-Pokal 24/25

Die Rechte zur Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 liegen bei Sky für das Pay-TV und bei ARD sowie ZDF für das Free-TV. Um alle Pokalspiele in voller Länge zu verfolgen, ist ein Sky-Abonnement erforderlich. Das Sport-Paket kostet aktuell ab 25 Euro monatlich. Wer zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga sehen möchte, zahlt 35 Euro im Monat.

ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 Spiele des Turniers, darunter beide Halbfinals und das Finale am 24. Mai 2025. Im Viertelfinale werden drei von vier Begegnungen im Free-TV gezeigt, darunter das Spiel zwischen Stuttgart und Augsburg.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart – FC Augsburg, DFB-Pokal 24/25, Viertelfinale

Datum: Dienstag, 4. Februar 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: MHP Arena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky , ARD

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Mannschaften bisher 37 Mal auf dem grünen Rasen gegenüber. Im schwäbischen Duell haben die Württemberger die Nase vor den Bayern: 20 Siege für Stuttgart, 13 für Augsburg. Viermal unentschieden demzufolge. Das Torverhältnis sieht weniger gravierend aus - 68:60 für den VfB. Die letzten drei Spiele in der Bundesliga haben jeweils die Stuttgarter für sich entschieden, die aktuell auf Platz 4 der Tabelle rangieren.