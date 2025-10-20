VfB Stuttgart – Fenerbahçe Istanbul live im TV und Stream: Wo läuft das Europa-League-Spiel?

Die UEFA Europa League 2025/26 läuft seit Juli im neuen Ligaformat mit 36 Mannschaften. Jedes Team bestreitet acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner, bevor die besten Teams direkt ins Achtelfinale einziehen. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in den Play-offs um den Einzug in die K.-o.-Runde. Aktuell befindet sich der Wettbewerb mitten in der Liga-Phase, die im September begonnen hat. Das Finale findet am 20. Mai 2026 im Atatürks-Olympiastadion in Istanbul statt.

Der VfB Stuttgart hat sich mit einem 4:2-Sieg im DFB-Pokal 2024/25 gegen Arminia Bielefeld für die UEFA Europa League 2025/26 qualifiziert. Durch diesen Erfolg zog der VfB direkt in die Liga-Phase ein. Die Teilnahme 2025/26 ist die erste seit 12 Jahren. Fenerbahçe Istanbul gehört mit insgesamt 28 nationalen Meisterschaften zu den erfolgreichsten Vereinen der Türkei und bildet gemeinsam mit Beşiktaş und Galatasaray die „Großen Drei“ des türkischen Fußballs. International konnte der Klub immer wieder Erfolge erzielen und war regelmäßig in der Europa League vertreten. Nachdem beide Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die EL gestartet sind, steht nun das Duell bevor.

Wann findet das Spiel Fenerbahçe Istanbul vs. VfB Stuttgart in der Europa League 25/26 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die Partie finden Sie hier.

VfB Stuttgart – Fenerbahçe Istanbul in der Europa League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan der Europa-League 2025/26 findet das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Fenerbahçe Istanbul am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, statt. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr (MEZ) im Sükrü Saracoglu Stadium (Istanbul), das Platz für über 50.000 Zuschauer bietet.

Stuttgart gegen Fenerbahçe Istanbul live im TV und Stream: EL-Übertragung am 3. Spieltag

Die Übertragung der UEFA Europa League 2025/26 übernimmt weiterhin RTL Deutschland. Der Sender zeigt alle Spiele exklusiv. Wie bereits im Vorjahr wird jedes Match auf der kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+ live abgespielt, dafür ist jedoch ein Abonnement für rund 9 Euro erforderlich. Zudem werden donnerstags ausgewählte Partien im Free-TV auf RTL oder Nitro übertragen.

Das Spiel Fenerbahçe Istanbul vs. VfB Stuttgart am 23. Oktober wird nicht im Free-TV gezeigt, sondern ist ausschließlich im Live-Stream auf RTL+ zu sehen. Einen Liveticker zur Partie gibt es bei ran.de.

Spiel: Fenerbahçe Istanbul vs. VfB Stuttgart, Ligaphase der Europa League 25/26, Spieltag 3 von 8

Datum: 23. Oktober 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Sükrü Saracoglu Stadium (Istanbul)

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: RTL+

Übertragung im Live-Stream: RTL+

VfB Stuttgart – Fenerbahçe Istanbul in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Der VfB Stuttgart ist mit einem 2:1 Heimerfolg gegen Celta Vigo stark in die Europa-League-Saison gestartet. Eine Woche später folgte jedoch beim FC Basel eine 0:2-Niederlage, obwohl der VfB gleich 29 Torschüsse abgab. Fenerbahçe Istanbul hingegen startete mit einem 1:1 gegen Dinamo Zagreb in die Liga-Phase, bevor das Team im zweiten Spiel gegen OGC Nizza mit 2:1 besiegte. Damit stehen die Türken vor dem Duell mit Stuttgart bei vier Punkten.

Zwischen dem VfB Stuttgart und Fenerbahçe Istanbul hat es bislang noch keine direkte Begegnung in einem europäischen Wettbewerb gegeben. Das Spiel am 23. Oktober 2025 ist somit ein echtes Premiereduell.