VfB Stuttgart - Sparta Prag live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2024/25

Der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart nimmt 2024/25 an der reformierten Champions League teil. Am ersten Spieltag der neuen Ligaphase trafen die Schwaben auf keinen geringeren Gegner als Real Madrid - mit 15 Titelgewinnen hält der spanische Verein den Rekord in der Königsklasse. Obwohl sich der VfB schlussendlich mit 1:3 geschlagen geben musste, lieferte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß eine durchaus respektable Leistung ab.

Am 2. Spieltag der Ligaphase, die für jedes einzelne Team acht verschiedene Gegner bereithält, bekommt es der Bundesligist mit Sparta Prag zutun. Die Tschechen konnten ihr CL-Auftaktspiel gegen RB Salzburg souverän mit 3:0 gewinnen - es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass Sparta einen Sieg in der Königsklasse feiern konnte. Als Cheftrainer des Hauptstadtklubs fungiert derzeit Lars Friis aus Dänemark.

Wann findet das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Sparta Prag in der Champions League 2024/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

VfB Stuttgart gegen Sparta Prag in der Champions League: Datum, Uhrzeit und Anstoß

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen dem VfB Stuttgart und Sparta am 1. Oktober 2024 statt. Dieser Termin fällt auf einen Dienstag. Um 18.45 Uhr erfolgt der Anstoß - da es für die Schwaben ein Heimspiel ist, wird die Partie in der MHPArena in Stuttgart ausgetragen.

VfB Stuttgart - Sparta Prag live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Auch in der aktuellen Spielzeit obliegt die Übertragung der CL-Saison 2024/25 den beiden Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN. Im Free-TV werden dagegen keine Spiele gezeigt - die einzige Ausnahme bildet das Finale, welches am 31. Mai 2025 ausgetragen wird. Die meisten Partien in der Champions League-Saison 24/25 überträgt DAZN exklusiv, Prime Video hat sich derweil die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert.

Während am 1. Oktober das spätere Spiel zwischen dem BVB und Celtic Glasgow als Topspiel des Spieltags auf Amazon Prime übertragen wird, zeigt DAZN das Heimspiel des VfB Stuttgart live und in voller Länge. Wer die Partie gegen Sparta Prag verfolgen möchte, benötigt dementsprechend ein Abo. Ein solches kostet in der günstigsten Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: VfB Stuttgart vs. Sparta Prag (CL-Ligaphase 24/25, Spieltag 2/8)

Datum: Dienstag, 1. Oktober 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: MHPArena, Stuttgart (BW)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

VfB Stuttgart - Sparta Prag in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Die Frage nach der Bilanz ist in diesem Fall leicht beantwortet, denn der VfB Stuttgart und Sparta Prag haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Vorab eine Prognose zu treffen, gestaltet sich demnach schwierig. Fakt ist, dass die Schwaben ihr Auftaktspiel in der Champions League trotz guter Ansätze verloren haben, während der kommende Gegner aus Tschechien mit einem Sieg in die Königsklasse startete. Der VfB hat im Spiel gegen Sparta allerdings einen - möglicherweise entscheidenden - Vorteil auf seiner Seite: Das Match wird vor heimischer Kulisse ausgetragen, der amtierende Vizemeister kann sich also auf den geschlossenen Support seiner Fans verlassen, die zudem in der Überzahl sein werden.