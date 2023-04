VfB Stuttgart trennt sich von Labbadia und holt Hoeneß

120 Tage, nur ein gewonnenes Spiel und Platz 18: Der VfB Stuttgart hat sich von seinem Trainer Bruno Labbadia getrennt. Sebastian Hoeneß wird sein Nachfolger.

120 Tage war Bruno Labbadia jüngst beim VfB Stuttgart. Einem Medienbericht zufolge soll jetzt Schluss sein. Nach Informationen von Sky soll sich der Tabellenletzte von dem 57 Jahre alten Trainer getrennt haben. Das 0:3 beim 1. FC Union Berlin am Samstag – die siebte Niederlage der Schwaben unter Labbadia in den vergangenen neun Spielen in der Meisterschaft – war demnach offenbar zu viel. Schon kurz nach der Partie hatte die Bild vom angeblich bevorstehenden Labbadia-Aus berichtet.

Labbadias Nachfolger ist auch schon bekannt. Sebastian Hoeneß wird mit sofortiger Wirkung der neue Cheftrainer des VfB Stuttgart. Er hat einen ligaunabhängig gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. "Ich freue mich riesig auf die Herausforderung beim VfB", sagte Hoeneß laut dem Verein. Zum VfB Stuttgart habe er eine emotionale Verbindung. " Ich habe schon in meiner Jugend den Verein als Fan begleitet, hier habe ich mehrere Jahre in der Jugend selbst gespielt und 1999 mit der U17 den deutschen Meistertitel gewonnen."

Trennung von Labbadia: VfB Stuttgart am Mittwoch im DFB-Pokal

Auf den VfB Stuttgart wartet schon am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) im DFB-Pokal der Zweitligist 1. FC Nürnberg, am Sonntag findet dann das Abstiegsduell beim VfL Bochum statt – die erste schwere Bewährungsprobe für Hoeneß.

Am Sonntag hatte Labbadia zunächst noch das Training geleitet, die Verantwortlichen um Vorstandschef Alexander Wehrle führten Gespräche über seine Zukunft. Nach weiteren Verhandlungen am Montag sollen sie zu dem Ergebnis gekommen sein, dass es für Labbadia am Neckar nicht weitergehen wird.

VfB Stuttgart gewann mit Labbadia nur ein Spiel

Seit er am 5. Dezember sein Traineramt angetreten hatte, gewannen die Stuttgarter in der Bundesliga nur ein Spiel. Vor gut zwei Wochen waren sie auf den letzten Platz abgerutscht. Der dritte Abstieg des fünfmaligen deutschen Meisters seit 2016 rückt demnach immer näher.

Nach dem Aus von Coach Pellegrino Matarazzo Mitte Oktober und dem Intermezzo von Michael Wimmer als Interimslösung ist Labbadia, der zuvor einige Clubs vor dem Abstieg bewahrt hatte, der dritte Coach in dieser Saison, unter dem keine Leistungssteigerung gelungen war. Auch mit dem VfB hatte er in seiner ersten Amtszeit zwischen 2010 und 2013 den Klassenerhalt geschafft.

"Wir haben drei Trainer, alle mit einem sehr unterschiedlichen Profil. Das heißt, den Alleinschuldigen werden wir nicht finden", hatte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Samstag gesagt. Ein Bekenntnis zu Labbadia hatte er vermieden. (mit dpa)