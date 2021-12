VfL Bochum gegen BVB: Liveticker und Infos zur Übertragung im TV oder Stream

Mitte Dezember spielt der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit. Außerdem finden Sie hier einen Liveticker.

Derzeit läuft wieder die Bundesliga der Saison 2021/22. Diese Saison stellt nun schon die 59. Spielzeit des nationalen Fußball-Wettbewerbs da und wurde am 13. August 2021 eröffnet und soll voraussichtlich am 23. Mai 2022 mit dem Finalspiel enden.

In diesem Rahmen treffen auch der VfL Bochum und der BVB aufeinander. Sie möchten die Partie gerne live mitverfolgen und wollen wissen, wann und wie Sie sie sehen können? Wir sagen es Ihenn. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie sowie eine Bilanz.

VfL Bochum - Borussia Dortmund: Start und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Der Termin für das Spiel VfL Bochum gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga 2021/22 ist festgelegt auf Samstag, den 11. Dezember 2021. Anstoß ist um 15.30 Uhr, gespielt wird im nordrhein-westfälischen Ruhrgebiet, was dem Bochumer Verein einen Heimvorteil verschafft.

Bochum gegen Dortmund: Übertragung im TV und Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Nicht alle Spiele - um genau zu sein nur ein paar wenige - der Bundesliga der Saison 2021/22 werden im Free-TV übertragen. Möchten Sie alle Partien sehen, müssen Sie Abos abschließen. Die Pay-TV-Sender Sky und DAZN teilen sich die Übertragung.

Hier haben wir alle Infos für die Partie VfL Bochum - BVB für Sie in der Übersicht zusammen gefasst:

Spiel: VfL Bochum gegen Borussia Dortmund , 15. Spieltag der Bundesliga 2021/22

gegen , 15. Spieltag der 2021/22 Datum: Samstag, 11. Dezember 2021

Samstag, 11. Dezember 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Vonovia Ruhrstadion , Bochum

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu VfL Bochum - BVB: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Sie haben keine Möglichkeit, das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem BVB im Fernsehen zu verfolgen, möchten aber trotzdem informiert bleiben? Kein Problem! In unserem digitalen Datencenter haben Sie die Möglichkeit, stets up to date zu bleiben. Hier gibt es alle Infos rund um die Spiele der Bundesliga 2021/22 wie Tabelle, Tore und Siege.

Über unseren Liveticker können Sie die Partien außerdem in Echtzeit mitverfolgen, denn hier werden alle Infos rund um gelbe und rote Karten, Auswechslungen und Tore aktualisiert.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Die Spiele der diesjährigen Bundesliga-Saison 2021/22 werden sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV übertragen. Doch nur wenige gibt es kostenlos bei Sat.1 zu sehen. Wenn Sie alle Partien anschauen möchten, müssen Sie die kostenpflichtigen Sender bzw. Streaming-Dienste Sky und DAZN nutzen.

Hier haben wir einen kurzen Überblick, welcher Dienst welche Spiele der Bundesliga zeigt, für Sie:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

VfL Bochum gegen Dortmund: Bilanz beider Vereine

In der Vergangenheit trafen die beiden Fußball-Vereine des VfL Bochum und des BVB nun schon einige Male aufeinander. Hier haben wir die letzten 8 Spiele der Bundesliga für Sie zusammen gefasst:

Freitag, 20. Oktober 2006 - 1:1

Samstag, 10. März 2007 - 2:0 für den VfL Bochum

Freitag, 5. Oktober 2007 - 2:1 für den BVB

Samstag, 29. März 2008 - 3:3

Sonntag, 2. November 2008 - 1:1

Samstag, 18. April 2009 - 2:0 für den BVB

Sonntag, 18. November 2009 - 2:0 für den BVB

Samstag, 13. März 2010 - 4:1 für den BVB

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt der VfL Bochum derzeit mit 19 Punkten auf dem 10. Platz, während der BVB mit 30 Punkten auf dem zweiten liegt und damit an der Gruppenphase der Champions League 2022/23 teilnehmen darg.

