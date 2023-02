VfL Bochum - Dortmund im DFB-Pokal: Termin und Live-Übertragung im Free-TV und Stream

Das Achtelfinale des DFB-Pokals 2022/23 steht an. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung des Spiels VfL Bochum - Dortmund im TV und Stream.

Ins Achtelfinale des DFB-Pokals haben es nur noch Profi-Vereine geschafft. Der VfL Bochum muss daher nun gegen Bundesliga-Konkurrenten Dortmund auch im DFB-Pokal spielen. Der Verein dürfte dabei auf mehr Erfolg hoffen, als er in dieser Saison in der Bundesliga hat. Denn während Dortmund mit den anderen um die Spitzenpositionen der Tabelle kämpft, liegt Bochum im Bereich der Abstiegsplätze. Ein Erfolg beim DFB-Pokal wäre daher vermutlich höchst willkommen.

Termin und Uhrzeit des Spiels VfL Bochum gegen Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale - Wann ist Anstoß?

Das Spiel VfL Bochum - Dortmund findet am 8. Februar 2023 statt. Laut DFB-Pokal-Spielplan ist dies der letzte Tag des Achtelfinales. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr im Vonovia Ruhrstadion in Bochum. Dieser Heimvorteil bringt den Bochumern vielleicht den nötigen Vorteil, um noch eine Runde weiter im Turnier zu kommen.

VfL Bochum - Borussia Dortmund im TV und Stream: Gratis Live-Übertragung des Spiels im Free-TV

Auch dieses Jahr gibt es wieder einige Spiele des DFB-Pokals, die auch im Free-TV gezeigt werden. Die Übertragung dieser Spiele übernehmen das ZDF und die ARD. Auch im Achtelfinale zeigen die beiden Sender insgesamt drei Spiele. Unter diesen ist auch das Spiel zwischen Bochum und Dortmund. Im Free-TV wird das Spiel am 8. Februar im ZDF zu sehen sein.

Die Spiele werden ansonsten generell im Pay-TV von Sky gezeigt. Dort können Zuschauer, die ein entsprechendes Sky-Abo abgeschlossen haben, auch die Partie Bochum vs. Dortmund im TV und im Stream sehen. Alle weiteren Infos zur Übertragung des Spiels haben wir Ihnen hier noch einmal zusammengefasst:

Spiel: VfL Bochum - Borussia Dortmund , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23

- , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 8. Februar 2023

Mittwoch, 8. Februar 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Vonovia Ruhr-Stadion, Bochum

Ruhr-Stadion, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Aufstellung und Spielstand im Liveticker zum Spiel Bochum - Dortmund im DFB-Pokal Achtelfinale

Da das Spiel Bochum gegen Dortmund im Free-TV gezeigt wird, haben die meisten die Möglichkeit, das Spiel von zuhause aus zu schauen. Wem dafür jedoch die Zeit fehlt, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Unser Datencenter liefert nämlich nicht nur vor dem Spiel alle Infos rund um die Aufstellung der Mannschaften. Auch während des Spiels können Sie mit dem Live-Ticker sämtliche Wendungen des Spiels in Echtzeit mitverfolgen. Ein schneller Blick aufs Handy reicht aus und Sie sind immer bestens über den Spielverlauf informiert.

Übertragung des DFB-Pokals 2022/23 im TV und Stream

Wie alle großen Turniere wird auch der DFB-Pokal hauptsächlich im Pay-TV übertragen. Der Privatsender und Streamingdienst Sky hat sich die Rechte an der Übertragung aller Spiele des DFB-Pokals auch 2022/23 sichern können. Wer das gesamte Turnier verfolgen möchte, kommt also an einem Abo beim Streaming-Giganten nicht vorbei.

Einige Partien sind allerdings dank des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch im Free-TV zu sehen. Die ARD und das ZDF zeigen von allen Abschnitten des Turniers ausgewählte Spiele. Lediglich das Halbfinale und das Finale werden komplett auch im Free-TV zu sehen sein. Da es etwas unübersichtlich ist, welche Spiele nun im Free-TV zu sehen sind und welche nicht, haben wir Ihnen eine Übersicht über die Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream erstellt.

VfL Bochum vs. Borussia Dortmund: Bilanz

Insgesamt haben VfL Bochum und Borussia Dortmund bereits stolze 70-mal gegeneinander gespielt. Von diesen konnte Dortmund 28 für sich gewinnen, weitere 22 gingen unentschieden aus. Lediglich 20 Spiele endeten mit einem Sieg der Bochumer.

Im Gegensatz dazu steht das Aufeinandertreffen der beiden Vereine im DFB-Pokal. Denn hier sind sie bisher lediglich ein einziges Mal gegeneinander angetreten. Doch das Ergebnis folgt dem generellen Trend der Bilanz des Duells. Dortmund gewann damals mit 3:1 das Spiel im Viertelfinale des Turniers im Jahr 1983.