VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2024/25

In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zu einem Duell zwischen zwei Bundesligisten: Der VfL Wolfsburg empfängt Borussia Dortmund. Zuvor hatten sich die „Wölfe“ in der ersten Wettbewerbsrunde mit 1:0 gegen Regionalligist TuS Koblenz durchgesetzt, der BVB gewann mit 4:1 gegen den 1. FC Phönix Lübeck, der ebenfalls in der Regionalliga vertreten ist.

Die Borussen haben in dieser Saison einen sehr vollen Terminkalender, da sie nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal gefordert sind, sondern nebenbei auch noch in der Champions League. Bislang gelingt es der Mannschaft von Cheftrainer Nuri Şahin aber, trotz der Dreifachbelastung in allen drei Wettbewerben überzeugende Leistungen abzuliefern. Der VfL Wolfsburg spielt im Gegensatz zum BVB nicht international und hat daher insgesamt weniger Spiele. Trainiert werden die Niedersachsen seit März 2024 von Ralph Hasenhüttl.

Wann findet das Pokalspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Infos zum Spiel finden Sie hier in diesem Artikel.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund im DFB-Pokal 2024/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan des DFB-Pokals 24/25 entsprechend findet die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund an einem Dienstagabend statt. nämlich am 29. Oktober 2024. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr, ausgetragen wird das Pokalspiel in der Wolfsburger Volkswagen Arena. Das Stadion ist die Heimspielstätte des VfL.

VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 ist auch in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Die gute Nachricht: Insgesamt 15 Pokalspiele werden auch im Free-TV übertragen, nämlich entweder im Programm der ARD oder des ZDF. Dazu gehört auch das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund - in diesem Fall ist die ARD zuständig. Beide Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025 werden ebenfalls im linearen Fernsehen übertragen. Wer kein einziges Spiel des DFB-Pokals verpassen möchte, muss sich zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Das Sport-Paket ist derzeit ab 25 Euro pro Monat zu haben.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund (DFB-Pokal 2024/25, 2. Runde)

Datum: Dienstag, 29. Oktober 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky, ARD

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund im DFB-Pokal 2024/25: Was sagt die Bilanz?

Der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund hatten in der Vergangenheit schon häufig das Vergnügen miteinander. In 58 Pflichtspielen standen sich die beiden Mannschaften bereits gegenüber, dabei sprechen die Ergebnisse eine klare Sprache: Insgesamt 32 Partien konnten die Borussen für sich entscheiden, für den VfL stehen hingegen nur elf Siege zu Buche. Dreizehn Begegnungen endeten außerdem mit geteilten Punkten. Das Torverhältnis fällt mit 62:121 deutlich zugunsten des BVB aus. Zuletzt trafen die Teams am 22. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2023/24 aufeinander - damals lautete der Endstand 1:1. Obwohl die Wolfsburger beim Pokalspiel am 29. Oktober den Heimvorteil auf ihrer Seite haben, gehen die Dortmunder als Favorit in das Duell.