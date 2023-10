VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im DFB-Pokal: Gibt es eine Live-Übertragung heute im TV und Stream?

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig in der 2. Runde des DFB-Pokal 2023/24: Wir haben alle Infos zum Spiel rund um die Übertragung im TV und Stream, Termin und Anstoß.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals 2023/24 steht dem VfL Wolfsburg ein anderer Bundesligist, nämlich RB Leipzig, als Gegner gegenüber. Damit trifft Wolfsburg auf den amtierenden Titelverteidiger des Pokals. Im letztjährigen Pokalfinale wurde Eintracht Frankfurt mit 2:0 besiegt. Das Jahr zuvor gewann Leipzig ebenfalls das Finale und den Pokal. Dort wurde der SC Freiburg mit 5:3 im Elfmeterschießen geschlagen. Der VfL Wolfsburg ging in seiner Vereinshistorie bisher einmal als DFB-Pokalsieger hervor.

Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um das DFB-Pokalspiel zwischen Wolfsburg und Leipzig. Wo wird das Spiel übertragen? Wann ist der Termin für das Spiel im DFB-Pokal? Gibt es einen Live-Ticker?

VfL Wolfsburg - RB Leipzig im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Laut dem diesjährigen DFB-Pokal-Spielplan findet die Partie zwischen Wolfsburg und Leipzig heute am 31. Oktober 2023 statt, welcher ein Dienstag ist. Neben der genannten Paarung finden am 31. Oktober noch sieben weitere Spiele im DFB-Pokal statt. Die restlichen Begegnungen der 2. Pokalrunde werden einen Tag später, am 1. November 2023, ausgetragen. Anstoß zum Spiel VfL Wolfsburg gegen RasenBallsport Leipzig ist heute um 18 Uhr abends. Das Match findet in Wolfsburgs Volkswagen Arena statt.

2. Runde DFB-Pokal: Übertragung von VfL Wolfsburg - RB Leipzig live im TV und Stream

Das Match wird, wie alle anderen Spiele des DFB-Pokal in der Saison 2023/24, beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig gehört nicht zu den wenigen Partien pro Spieltag, welche kostenfrei in der ARD oder dem ZDF empfangbar sind. Die beiden Sender zeigen in der Regel an jedem Pokalspieltag eine Paarung live und umsonst bei sich im TV und Live-Stream.

Somit wird die Übertragung der DFB-Pokal-Partie von VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig live im TV und Stream nur über Sky stattfinden. Wer kein Abo besitzt, kann die beiden Mannschaften nicht live im Fernsehen sehen. Alternativ ist nach Spielende auch zeitnah eine Zusammenfassung in der Mediathek des Sportstudios online verfügbar.

Hier folgt nochmal eine Übersicht aller Fakten zum Spiel:

Spiel: VfL Wolfsburg - RB Leipzig , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

VfL Wolfsburg - RB Leipzig im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen immer am Ball, wenn die Spiele im DFB-Pokal 2023/24 beginnen. Möchten Sie alle Matches live verfolgen, ohne ein Sky-Abo zu benötigen? Mit unserem Live-Ticker sind Sie live dabei, einschließlich des Duells zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Hier lesen Sie alle Tore und sonstigen Spielgeschehnisse nach.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig: Dieses Fußballspiel gab es laut der Seite Fussballdaten.de im DFB-Pokal bereits fünf Mal. Nun treffen die Teams hier zum sechsten Mal aufeinander. Die Bilanz bei dieser Paarung spricht für RB Leipzig. Die Sachsen haben vier von fünf Spielen gewonnen, Wolfsburg nur einmal. Der letzte Pokalsieg von Wolfsburg gegen Leipzig liegt zudem mehrere Jahre zurück: Im März 2015 gewannen die Niedersachsen mit 2:0 bei RB. Die Torbilanz der fünf Pokalpartien lautet 12:5 für das Team aus Leipzig.