VfR Aalen gegen FC Schalke 04 im TV und Stream: Übertragung und Termin des DFB-Pokals

Der Verein für Rasenspiele Aalen aus der gleichnamigen Stadt in Baden-Württemberg spielt derzeit in der Oberliga Baden-Württemberg. Der Verein hat rund 1.100 Mitglieder und spielt üblicherweise in Schwarz-Weiß. Das Team hat bereits achtmal den Landespokal-Württemberg gewonnen und nimmt zum 13. Mal am DFB-Pokal Wettbewerb teil. Auch die kommende Saison werden sie wie gewohnt vom Cheftrainer Petar Kosturkov geleitet.

Der FC Schalke 04 aus Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen spielt aktuell in der 2. Bundesliga. Nach einer turbulenten letzten Saison schaffen es die Schalker sich vor dem Abstieg zu retten und bleiben in der 2. Liga. Auch diese Saison werden die Königsblauen von Cheftrainer Karel Garaerts geleitet. Das Team hat schon zahlreiche Erfolge zu verbuchen, unter anderem den Sieg beim UEFA-Cup 96/97, 7 Mal den Gewinn des Titels „Deutscher Meister“ und auch fünf Siege beim DFB-Pokal. Zuletzt gewannen die Königsblauen den DFB-Pokal in der Saison 10/11.

Wann findet das Spiel zwischen Aalen und Schalke statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zum Spiel finden Sie hier.

VfR Aalen gegen Schalke 04 im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet das Spiel Aalen gegen Schalke am 17. August 2024 statt, also einen Tag nach dem Auftaktspiel des Wettbewerbs. Schalke dürfte sich zu diesem Zeitpunkt schon eingespielt haben, nachdem die 2. Bundesliga bereits gestartet hat.

Anpfiff der Partie ist am Nachmittag um 15.30 Uhr. Um live dabei zu sein, werden die Fans sich in Aalen in der Centus Arena versammeln.

Aalen gegen Schalke im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Um die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 zu sehen, werden Sie diese Saison nicht um ein Abonnement im Pay-TV herumkommen. Für die Spiele der 1. Runde des Wettbewerbs hat man im Free-TV weniger Glück, da die öffentlich-rechtlichen Sender nur 15 Spiele übertragen werden, darunter Highlight-Matches wie Halbfinale und Finale. Für alle Spiele des DFB-Pokals 24/25 hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte gesichert. Wollen Sie also Spiele wie das zwischen Aalen und Schalke in TV oder Stream sehen, müssen die ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abschließen. Dazu benötigen Sie das Sport-Paket, dieses kostet im Moment ab 25 Euro pro Monat. Sollten Sie weitere Spiele schauen wollen, wie die der Bundesliga, ist ein weiteres Abonnement nötig. Dieses kostet zusätzliche 35 Euro pro Monat.

Hier noch einmal alle Infos zum Spiel gebündelt:

Spiel: VfR Aalen - FC Schalke 04

Datum: 17. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Centus Arena, Aalen

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Laut fußballdaten.de standen sich die beiden Teams erst einmal gegenüber, nämlich beim DFB-Pokal in der Saison 10/11. Dabei endete das Spiel mit einem Sieg für die Königsblauen. Diese Bilanz mag zwar eindeutig sein, vor allem da die Mannschaften in sehr unterschiedlichen Ligen spielen, doch der DFB-Pokal hat schon immer für Überraschungen gesorgt. So gehen die Schalker wohl als Favorit ins Pokalspiel, doch nach erst einer Begegnung auf dem Rasen ist nicht vorherzusehen, wer die Partie für sich entscheiden wird.