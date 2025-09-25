Höchstens vier Frauen: Lyrik von Victor Boniface

Wenn Fußballer poetisch werden, birgt das den Stoff für zeitlose Lyrik. Der mittlerweile verstorbene Elfmeter-Held der WM 1990, Andreas Brehme, fasste einst die Formel für das sportliche Dilemma in vermeintlich simplen Worten zusammen: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“ Das stellt nicht nur die rhetorische Figur des Epizeuxis dar, sondern erklärt eindrucksvoll vieles, was sich jedes Wochenende im Tabellenkeller zuträgt. Jürgen Wegmanns Analyse einer ebenfalls misslichen sportlichen Lage geht in dieselbe Richtung und ist nur auf den ersten Blick dasselbe in zwei Satzhälften: „Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu.“

Manchester Uniteds Eric Cantona hielt einst eine Pressekonferenz ab, die nur aus einem einzigen Satz bestand. Als er nach einem Angriff auf einen Fan für ein halbes Jahr gesperrt wurde, ließ der die versammelten Pressevertreter antreten und gab ihnen nur das mit: „Die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Meer geworfen werden.“ Mal wirken lassen.

Für Victor Boniface ist die Erde eine Karotte und „das Leben wie ein Schuh“

Victor Boniface ist Stürmer in Diensten von Werder Bremen und schickt sich in diesen Tagen an, den Erstgenannten auf lyrische Weise zu folgen. In Sozialen Medien veröffentlicht der Nigerianer, der kürzlich aus Leverkusen an die Weser wechselte, zuletzt immer wieder seine Betrachtungen auf die Welt und seine Schlüsse dazu. Als ein Missetäter kürzlich den Außenspiegel seines Autos beschädigte, war das bei Boniface zu sehen. Wenig später schrieb er: „Das Leben ist wie ein Schuh, du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karotte ist.“ Tja. Wer würde dieser stringenten Kausalkette m widersprechen wollen?

Vor kurzem gab Boniface, ganz Profisportler und Erfolgstyp, seinen Followern einen unverbindlichen Tipp fürs berufliche und persönliche Weiterkommen. Er lautet: „Wenn du dein Geld für zu viele Frauen verschwendest, wirst du im Leben nichts erreichen. Suche dir ein oder zwei Frauen und komme zur Ruhe. Höchstens drei Frauen, oder wenn du viel durchmachst, sind vier auch okay.“

Offenbar hat auch die Vereinsführung von Werder Bremen mittlerweile ebenfalls großes Interesse an den Erkenntnissen des Gelegenheits-Poeten und Lebenscoaches bekommen, der eigentlich nur Tore schießen sollte. Dem Vernehmen nach hat das Management des Bundesligisten zu einem Gespräch eingeladen, um sich mit Boniface über dessen Aktivitäten auf Social Media zu unterhalten. Nicht ausgeschlossen, dass Boniface bald eine eigene Lyrik-Rubrik im Klub-TV von Werder Bremen bekommt.