Vielleicht hat Atubolu Zeit für den Nobelpreis

Einmal nicht erreichbar sein, ist eine Form von Luxus. Einfach mal das Handy ausschalten und in die Ecke legen. Keine nervigen Anrufe von Kollegen, die nur kurz eine Frage haben. Kein WhatsApp-Terror in der Familiengruppe. Keine Push-Nachrichten über Belanglosigkeiten aus aller Welt. Ein Mittagsschläfchen ungestört genießen gelingt eben am besten, wenn es nicht von einem Piepen, Klingeln oder Brummen unterbrochen wird. Dachte sich auch Noah Atubolu. Als er am Montagmittag sein Haupt zum Nickerchen bettete, schaltete der Torwart des SC Freiburg sein Handy aus. Regeneration ist wichtig.

Als er wieder online war, ploppten gleich mehrere Anrufe in Abwesenheit auf. Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg und auch SC-Torwarttrainer Michael Müller hatten versucht, Atubolu zu erreichen. Die Botschaft: Ein Fahrer ist schon unterwegs sei, um ihn abzuholen. Weil Oliver Baumann, der am Freitag gegen Luxemburg und drei Tage später gegen Nordirland im deutschen Tor stehen soll, nach der Anreise zur Nationalmannschaft über Übelkeit klagte, reagierten Nagelsmann und Kronenberg umgehend. Noch am Abend ging es für Atubolu nach Franken. Womöglich kann der malade Baumann erst einmal nicht trainieren. Und darum soll Atubolu das Torwartteam um den Stuttgarter Alexander Nübel und Finn Dahmen vom FC Augsburg ergänzen.

Der Nobelpreis liegt nur einen Spaziergang entfernt

Während die gute Nachricht für Atubolu nur einen Mittagsschlag entfernt lag, weiß der US-Wissenschaftler Fred Ramsdell möglicherweise bis jetzt noch nichts von seinem Glück. Für ihn geht es zwar nur um den Medizin-Nobelpreis, aber wissen will man's dann halt doch. Leider habe man ihn bisher nicht erreicht, hieß es aus Stockholm. Ramsdell ist beim Wandern und hat sein Handy ausgeschaltet. Die ebenfalls ausgezeichnete Mary E. Brunkow wiederum hatte ihr Handy zwar an, interpretierte den zwecks Zeitverschiebung nächtlichen Anruf aus Schweden aber als Ruhestörung. Sie schaltete ihr Telefon aus und schlief erst einmal weiter.

Mal schauen, wem Schwedens König Carl XVI. Gustaf also am 10. Dezember die goldene Medaille in die Hand drücken kann. Vielleicht hat ja Atubolu Zeit nach seinem Mittagsschläfchen. Mit Blick auf manch selbst ernannte Anwärter für den Friedensnobelpreis wäre das noch nicht einmal die absurdeste Personalie.