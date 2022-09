Vierschanzentournee 22/23: Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen

Am 28. Dezember 22 startet die Vierschanzentournee in Oberstdorf, zum 71. Mal. Wann Sie die Tournee durch Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen im Fernsehen verfolgen können, das erfahren Sie hier. Live-Stream, Pay-TV oder kostenfrei?

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich in der Berichterstattung über die Vierschanzentournee ab. Die Skipringen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen können Fans also live und kostenlos im Free-TV verfolgen. ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte bis zur Saison 2024/25 gesichert. Im kostenlosen Live-Stream in den Mediatheken von ARD und ZDF sind die Skispringen ebenfalls online und live zu sehen.

Ob Eurosport überträgt, ist derzeit noch nicht sicher. Im vergangenen Jahr hatte Eurosport über die Qualifikation, News und Highlights berichtet. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN sendet zudem live von den Wettkämpfen der Vierschanzentournee.

Die Vierschanzentournee live im Fernsehen: Die TV-Termine

Oberstdorf:

28.12.22

12 Uhr: Stadioneinlass

14 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

29.12.22

12 Uhr: Stadioneinlass

15 Uhr: Probedurchgang

16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang mit Finale und Siegerehrung

Garmisch-Partenkirchen:

31.12.22

10 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14 Uhr: Qualifikation

1.1.23

10 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14 Uhr: 1. Wertungsdurchgang mit Finale und Siegerehrung

Innsbruck:

3.1.23

10 Uhr: Stadioneinlass

11.15 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation

4.1.23

10 Uhr: Stadioneinlass

12 Uhr: Probedurchgang

13.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang mit Finale und Siegerehrung

Bischofshofen:

5.1.23

13 Uhr: Stadioneinlass

15 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

6.1.23

13 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Im Anschluss: Finaldurchgang und Siegerehrung

