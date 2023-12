Vierschanzentournee: Skispringen in Garmisch-Partenkirchen 2023/24 - Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Bei der 72. Vierschanzentournee geht es an Neujahr wieder nach Garmisch-Partenkirchen. Alles rund um Datum, Uhrzeit, Termine, Zeitplan und Tickets gibt es hier.

Während der Rest des Landes an Neujahr vermutlich das ein oder andere Sektglas verarbeiten muss, gibt es für die Athleten bei der Vierschanzentournee auch am 1. Januar 2024 keine Verschnaufpause: Sie müssen an Neujahr auf der Schanze in Garmisch-Partenkirchen antreten. Die Qualifikation findet schon einen Tag früher, am 31. Dezember 2023, statt.

Der Zeitplan und die Termine der Vierschanzentournee stehen fest. In jeder Saison starten die Sportler mit dem ersten Wettkampf in Oberstdorf. Die zweite Station ist dann das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, bevor der dritte Teil des Wettbewerbs am 3. Januar 2024 in Innsbruck ausgetragen wird. Der finale Wettkampftag findet dann am 6. Januar 2024 in Bischofshofen statt. Zudem ist das Event ein Termin im Kalender des Weltcups. Die Übertragung des Weltcups 2023/24 ist auch gesichert. Im TV und Stream lässt sich jedes Skispringen live verfolgen.

Hier gibt es alle Informationen rund um Datum, Uhrzeit, Termine, Zeitplan und Tickets zur Vierschanzentournee 2023/24 in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen 2023/24: Datum und Uhrzeit

Der Beiname "Neujahrsspringen" gibt schon den ersten Hinweis auf das Datum des Skispringens in Garmisch-Partenkirchen 2023/24. Der erste Veranstaltungstag und die Qualifikation findet noch im "alten" Jahr, also am 31. Dezember 2023, statt. Der 1. Wertungsdurchgang sowie das Finale werden dann am 1. Januar 2024 ausgetragen. Einlass vor Ort in Garmisch-Partenkirchen ist jeweils um 10 Uhr.

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen 2023/24: Zeitplan und Termine

Das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen ist auf zwei Tage aufgeteilt: Sowohl am 31. Dezember 2023 als auch am 1. Januar 2024 müssen sich die Athleten beweisen. Dabei sieht der Zeitplan folgendermaßen aus:

31. Dezember 2023:

10 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14 Uhr: Qualifikation

1. Januar 2024:

10 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

Tickets für das Skispringen in Garmisch-Partenkirchen 2023/24

Über den Onlineshop von ADticket kann man Tickets für das Neujahrsspringen erwerben. Dabei stehen einzelne Tickets für die jeweiligen Veranstaltungstage sowie ein Kombiticket zur Auswahl. Außerdem bekommt man hier auch ein Ticket für den Wettkampf der Damen einen Tag zuvor, am 30. Dezember 2023. Das sind die Tickets in der Übersicht:

Ticket für den Weltcup der Damen (30. Dezember 2023): 15 Euro Stehplatz, 25 Euro Sitzplatz

Kombiticket (31. Dezember 2023 und 1. Januar 2024) für den Wettkampf der Herren: 42 Euro Stehplatz Innenraum, 50 Euro Stehtribüne Ost

Ost Tagesticket (31. Dezember 2023) für den Wettkampf der Herren: Stehplatz Innenraum 20 Euro, Stehtribüne Ost 23 Euro, Stehtribüne West 38 Euro

Ost 23 Euro, West 38 Euro Tagesticket (1. Januar 2024) für den Wettkampf der Herren: Stehplatz Innenraum 35 Euro, Stehtribüne Ost 44 Euro

Schanze beim Skispringen in Garmisch-Partenkirchen 2023/24

Für das sportliche Fachsimplen noch ein paar Fakten zur Schanze, von der die Athleten rund um Neujahr in Garmisch-Partenkirchen springen werden: Die aktuelle Schanze steht dort seit der Saison 2007/08 und hat damit die Schanze abgelöst, die für die Olympischen Spiele 1936 gebaut wurde. Sie ist insgesamt 149 Meter hoch, die Absprunggeschwindigkeit liegt bei 92 km/h. Der bisherige Schanzenrekord liegt bei 144 Meter - er wurde am 1. Januar 2021 von David Kubacki aus Polen aufgestellt.