Hannawald und Schmitt im Doppel-Interview: „Es war eine verrückte Zeit“

Plus Vor 20 Jahren gelang Sven Hannawald der letzte deutsche Tournee-Triumph. Zusammen mit Kumpel Martin Schmitt blickt er auf turbulente Jahre zurück. Als Co-Kommentatoren im TV sind beide noch nah am Geschehen.

Herr Schmitt, Herr Hannawald, neulich standen sie bei der Promi-Ausgabe von Ninja Warrior vor der Kamera – als sportliche Rivalen, die sich bestens verstehen. Wie ist Ihr Verhältnis wirklich?