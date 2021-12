Qualifikation: Karl Geiger behält auf der Oberstdorfer Schanze die Nerven

Bei widrigen Wetterverhältnissen springt Geiger in der Qualifikation auf Platz zwei. Auch Eisenbichler überzeugt mit Rang sechs. Ein Routinier überrascht.

Der Regen flog zeitweise quer durch das Skistadion am Schattenberg. Die Helfer des SC Oberstdorf deckten die Anlaufspur auf der Schanze zwischenzeitlich mit Planen ab, um nicht komplett neu fräsen zu müssen. Auf gut schwäbisch herrschte ein Sauwetter am Dienstagnachmittag, als die Skispringer ihre Duelle für den ersten Wettkampf der Vierschanzentournee am Mittwoch (16.30 Uhr/live in der ARD und Eurosport) ermittelten.

Karl Geiger, Vorjahressieger in Oberstdorf und später Zweiter der Gesamtwertung präsentierte sich in bestechender Form. Der Führende im Gesamt-Weltcup behielt im Regen die Nerven und flog auf den zweiten Platz hinter dem Qualifikationsgewinner Ryoyu Kobayashi. Die 70. Auflage der Vierschanzentournee wird wohl zum erwarteten Duell zwischen dem Allgäuer und dem Japaner.

Auch mit Markus Eisenbichler ist wieder zu rechnen

„Ich mag das Stadion hier, ich mag die Leute hier. Es ist schön hier, auch wenn das Wetter nicht so mitspielt“, sagte der Oberstdorfer nach dem Flug ins fast leere Stadion. Wie im Vorjahr waren wegen der Corona-Beschränkungen keine Zuschauer zugelassen. Auf einem Hügel versuchten dennoch ein paar Dutzend Skisprungfans den Wettkampf aus der Ferne zu verfolgen.

Hinter Kobayashi und Geiger landete der Norweger Halvor Egner Granerud auf dem dritten Platz. Aber auch mit Markus Eisenbichler ist wieder zu rechnen. Nach seinem Ausrutscher beim Weltcup im österreichischen Engelberg flog der Siegsdorfer auf den starken sechsten Platz.

Severin Freund sorgt für die größte Überraschung in der Qualifikation

Für die größte Überraschung aus der Mannschaft des Deutschen Skiverbandes (DSV) sorgte Severin Freund. Der Team-Senior hatte sich erst mit guten Resultaten im zweitklassigen Continental Cup einen Platz im Tournee-Aufgebot erkämpft und bestätigte seine aufsteigende Form. „Es ist echt ein bisschen verrückt und schade. Vor Weihnachten war perfektes Winterwetter, das schaut heute leider etwas anders aus“, sagte der 33-Jährige. Als zweiter Starter im Regen von Oberstdorf flog der Ex-Weltmeister auf 126 Meter und musste anschließend eine Ewigkeit in der Leaderbox Platz nehmen, inklusive einer 30-minütigen Regen-Unterbrechung. „Ein zweiter Heizstrahler wäre schon gut gewesen“, sagte Freund beim Abgang ins Warme an den Journalisten vorbei. Mit Rang neun schaffte Freund leicht und locker die Quali für das Springen. Für das Finale der besten 50 Athleten haben sich sechs Deutsche qualifiziert. Olympiasieger Andreas Wellinger fiel als 51. allerdings knapp raus.

Lesen Sie dazu auch

Die deutschen Skisprungfans hoffen auf ein Ende der 20 Jahre währenden Durststrecke. 2001 schnappte sich Sven Hannawald, der als TV-Experte nun die Darbietungen seiner Nachfolger kommentiert, zuletzt den Sieg. In den folgenden Jahren schafften es Karl Geiger, Markus Eisenbichler aber auch zuvor Severin Freund, Richard Freitag oder Andreas Wellinger nicht, den deutschen Tourneefluch zu beenden. Doch daran verschwendet der Oberstdorfer Geiger keine Gedanken. Im Vorjahr landete der 28-Jährige in der Gesamtwertung auf Rang zwei. „Ob es 20 Jahre her ist oder 27 oder zwölf, das macht eigentlich keinen Unterschied. Die Tournee geht mit der Quali los, dann geht die zehn Tage. Man muss seine sieben Sachen beieinander haben“, sagte der Allgäuer.

Schanze am Schattenberg legt oft den Grundstein für den Tournee-Erfolg

Der Erfolg beim Auftakt ist keine Garantie auf dem Gesamtsieg. Ein starker Auftritt ist jedoch ein deutlicher Fingerzeig, wohin die Reise geht. Das sagen zumindest die Zahlen. In den vergangenen 15 Jahren standen 15 von 16 Gesamtsiegern bereits in Oberstdorf auf dem Treppchen, so auch zuletzt Kamil Stoch als Zweiter. Deshalb gilt der alt-bekannte Grundsatz: Du kannst die Tournee beim Auftakt in Oberstdorf nicht gewinnen, aber schon verlieren. Wer auf der Schanze am Schattenberg den Absprung verpasst, landet im Gesamtklassement am Ende nie vorne. Deshalb: Die deutschen Springer „haben ihre sieben Sachen beieinander“, wie Geiger formulierte

Widrige Wetterverhältnisse sind die Springer gewohnt. Geiger blieb gelassen und meinte nach dem guten Auftakt für ihn: „Ein Tag ist immer komisch, vielleicht haben wir den schon abgehakt. Ich glaube es aber nicht, weil der Wetterbericht für morgen auch nicht gut ist.“ Am Mittwoch ist in Oberstdorf noch stärkerer Regen angekündigt.