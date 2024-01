Vierschanzentournee: Skispringen in Innsbruck 2024 - Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

In gewohnter Manier macht auch die 72. Vierschanzentournee in Innsbruck halt. Alles Wichtige rund um Datum, Uhrzeit, Termine, Zeitplan und Tickets gibt es hier.

Der Zeitplan und die Termine der Vierschanzentournee stehen fest. Somit findet Anfang 2024 wieder das alljährliche Skispringen in Innsbruck an. Der Wettkampf dort ist Teil der Vierschanzentournee, die in der aktuellen Saison bereits zum 72. Mal ausgerichtet wird. In Innsbruck findet am 2. Januar 2024 zuerst die Qualifikation und einen Tag später, am 3. Januar 2024, dann der Wettkampf im Skispringen statt. Ausgetragen wird der Wettkampf an der Bergiselschanze am Rande der Stadt.

Zuvor macht die Vierschanzentournee bereits in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen halt. Als letzter Stopp in der Wettkampfserie steht nach Innsbruck dann noch das Skispringen in Bischofshofen am 6. Januar 2024 auf dem Plan. Diese Reihenfolge wird bei der Vierschanzentournee bereits seit Saison 1972/73 eingehalten.

Außerdem ist das Skispringen in Innsbruck ein Termin im Kalender des Weltcups. Um diesen verfolgen zu können, gibt es natürlich auch eine Übertragung des Weltcups 2023/24.

Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Datum, Uhrzeit, Termine, Zeitplan und Tickets für das Skispringen in Innsbruck 2024.

Datum und Uhrzeit für das Skispringen in Innsbruck 2024

Das Skispringen in Innsbruck beginnt am 2024 am 2. Januar, genauer genommen um 11.15 Uhr, mit dem offiziellen Training. Die Athleten, die die Qualifikation überstehen, dürfen einen Tag später am 3. Januar im Wettkampf antreten.

Zeitplan und Termine beim Skispringen in Innsbruck 2024

Über zwei Tage hinweg wird das Skispringen in Innsbruck ausgetragen: Am ersten Tag steht die Qualifikation an, am zweiten Tag geht es dann in den Wettkampf. Hier ist der Zeitplan im Überblick:

2. Januar 2024:

11.15 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation

3. Januar 2024:

12 Uhr: Probedurchgang

13.30 Uhr: Wettkampf

Tickets für das Skispringen in Innsbruck 2024

Tickets für das Skispringen in Innsbruck gibt es unter anderem im Onlineshop von Ski Austria. Darüber hinaus kann man die Karten auch per Mail unter ticket@innsbruck.info sowie unter der Hotline +43 (0)512/53560 erwerben. Egal über welchen Weg, drei Arten von Tickets stehen zur Auswahl: Einzeltickets (jeweils für den Qualifikations- und den Wettkampftag) sowie ein Kombiticket für beide Wettkampftage. Die Preise sind dabei nach den verschiedenen Sektoren im Stadion gestaffelt - bei allen Plätzen handelt es sich allerdings um Stehplätze. Kinder Jahrgang 2018 und jünger kommen übrigens kostenlos ins Stadion. Die Eintrittskarten gelten gleichzeitig als Ticket für Straßenbahnen und Busse in Innsbruck. Hier ein Überblick über die verschiedenen Preiskategorien für die unterschiedlichen Tickets:

Tickets für den 2. Januar 2024 (Qualifikation):

Erwachsene Online: 10 bis 13 Euro

Erwachsene Tageskasse : 11 bis 14 Euro

: 11 bis 14 Euro Kinder Online: 5 bis 6 Euro

Kinder Tageskasse : 6 bis 7 Euro

Tickets für den 3. Januar 2024 (Wettkampf):

Erwachsene Online: 21 bis 35 Euro

Erwachsene Tageskasse : 23 bis 39 Euro

: 23 bis 39 Euro Kinder Online: 8 bis 17 Euro

Kinder Tageskasse : 9 bis 19 Euro

Kombitickets (2. und 3. Januar 2024):

Erwachsene Online: 26 bis 41 Euro

Erwachsene Tageskasse : 29 bis 46 Euro

: 29 bis 46 Euro Kinder Online: 10 bis 19 Euro

Kinder Tageskasse : 11 bis 21 Euro

Eine detaillierte Auflistung der Preise gibt es auf der Homepage der Vierschanzentournee.

Schanze beim Skispringen in Innsbruck 2024

Die Schanze für das Skispringen in Innsbruck mutet futuristisch an und das kommt nicht von ungefähr: Bei der Neugestaltung 2002 überarbeitete das Londoner Architekturbüro Zaha Hadid die Sportanlage. Insgesamt ist die Schanze 130 Meter hoch und die Athleten erreichen eine Absprunggeschwindigkeit von 92 km/h. Der Schanzenrekord beträgt 138 Meter, aufgestellt wurde er vom Österreicher Michael Hayböck. Und das am 4. Januar 2015, Hayböcks Rekord hält sich also schon mehr als acht Jahre.