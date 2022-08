Viktoria Köln - 1860 München: Übertragung, Termin, Uhrzeit und alle Infos

In der 3. Liga trifft Viktoria Köln auf 1860 München. Wie läuft die Übertragung? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir haben die Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zu Termin und Uhrzeit der Begegnung hier für Sie.

Während in der Bundesliga am Wochenende die Begegnungen des 4. Spieltags stattfinden, geht es für die Mannschaften in der 3. Liga bereits in die sechste Runde der Saison 22/23. Nach fünf Spielen hat 1860 München bisher noch keine Niederlage kassiert und steht mit fünf Siegen und 15 Punkten klar an der Tabellenspitze. Für Viktoria Köln sah der Start in die neue Saison dagegen etwas durchwachsener aus. Auf die Niederlage im Auftaktspiel gegen den SV Waldhof folgten drei Siege, doch gegen Freiburg II mussten sich die Kölner am 5. Spieltag geschlagen geben. Nun müssen sie gegen den Tabellenführer 1860 München ran und könnten sich mit einem Sieg im oberen Drittel der Tabelle etablieren.

An welchem Termin findet die Partie zwischen Viktoria Köln und 1860 München statt. Wie läuft die Übertragung und gibt es die Begegnung auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel in der 3. Liga haben wir hier für Sie.

Viktoria Köln - 1860 München: Wann ist Anstoß in der 3. Liga? Termin und Uhrzeit

Am 6. Spieltag der 3. Liga trifft am Samstag, dem 27. August 2022, Viktoria Köln auf den TSV 1860 München. Anpfiff des Spiels ist um 14 Uhr im Sportpark Höhenberg im Kölner Stadtteil Höhenberg.

Übertragung von Viktoria Köln - 1860 München live im Free-TV und Stream

Ausgewählte Spiele des TSV 1860 München gibt es ab und zu auch im Free-TV beim Bayerischen Rundfunk zu sehen - so auch die Partie zwischen Viktoria Köln und 1860 München. Die meisten Begegnungen der 3. Liga werden aber ausschließlich und exklusiv von MagentaTV übertragen. Der Service der deutschen Telekom kostet 9,75 Euro im Monat.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Viktoria Köln und 1860 München finden Sie hier in der Übersicht.

Spiel: Viktoria Köln gegen 1860 München , 6. Spieltag der 3. Liga 22/23

gegen , 6. Spieltag der 3. Liga 22/23 Datum: Samstag , 27. August 2022

Samstag , 27. August 2022 Uhrzeit : 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg , Köln

Sportpark , Übertragung im Free-TV: Bayrischer Rundfunk

Bayrischer Rundfunk Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: kostenlos in der BR-Mediathek. kostenpflichtig bei Magenta Sport

MagentaTV hat die Rechte zur Übertragung aller Spiele in der 3. Liga 22/23 im TV und Stream. Einige wenige Begegnungen sind aber auch im Free-TV bei den öffentlich rechtlichen Sendern zu sehen. Neben dem Bayrischen Rundfunk, der einige Spiele des TSV 1860 München überträgt, gibt es Partien in der 3. Liga unter anderem auch beim MDR, SWR oder WDR zu sehen.

Lesen Sie dazu auch

Viktoria Köln vs. 1860 München: Bilanz der beiden Mannschaften

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich Viktoria Köln und der TSV 1860 München bisher sechs Mal auf dem Platz begegnet. Alle Spiele zwischen den beiden Mannschaften fanden in der 3. Liga statt - erstmals trafen Köln und die Sechzger 2019 aufeinander. Insgesamt ist die Bilanz bisher recht ausgeglichen: Drei Mal gewannen die Münchner, zwei Mal ging Köln siegreich von Platz und einmal trennten sich die beiden Vereine im Unentschieden. In die Partie am Samstag gehen aufgrund der jüngsten starken Leistungen jedoch die Münchner als Favorit. Als einzige Mannschaft in der 3. Liga hat 1860 bisher alle Spiele der aktuellen Saison 22/23 gewonnen. (AZ)