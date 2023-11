Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 23/24

Im DFB-Pokal 23/24 trifft Viktoria Köln heute auf Eintracht Frankfurt. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Der DFB-Pokal bezieht seinen Reiz immer wieder von Neuem daraus, dass alle Spielklassen im Vereinsfussball zum Zuge kommen und deshalb ausgesprochen asymmetrische Paarungen entstehen können. Dieser mögliche Kontrast bedeutet allerdings nicht, dass unbedingt der gewaltige Goliath den kleinen David vom Rasen fegen muss - Bayern-Fans erinnern sich noch mit Schaudern an die erste Runde der Saison 2020/21, als Holstein Kiel den Münchner Giganten im Elmeterschießen den direkten Weg nach Hause wies.

Und diesmal? "Die Eintracht kommt!" jubelt Drittligist Victoria Köln auf der vereinseigenen Website. Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen Viktoria und Eintracht Frankfurt haben wir hier für Sie.

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Begegnung zwischen Viktoria Köln und Eintracht Frankfurt findet laut DFB-Pokal-Spielplan heute am Mittwoch, dem 1. November 2023, statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Kölner Sportpark Höhenberg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 findet hauptsächlich im Pay-TV statt - nur 15 Matches liefern ARD und ZDF im Free-TV. Die Begegnung zwischen Viktoria Köln und Frankfurt zählt schon mal nicht zu den Auserwählten - sie wird lediglich auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW angeboten. Wer das Spiel live als Bewegtbild verfolgen möchte, ist auf ein Sky-Abo angewiesen. Alle wichtigen Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel: Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt , 2. Runde im DFB-Pokal 2023/24

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Mittwoch, 1. November 2023

Mittwoch, 1. November 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg, Köln

Sportpark Höhenberg, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal 2023/24: Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Falls Sie nicht im Besitz eines Sky-Abonnements sind und auch nicht beabsichtigen, eins abzuschließen, steht Ihnen eine kostengünstige Alternative zur Verfügung: Nutzen Sie einfach unseren Live-Ticker für das Match zwischen Victoria und Frankfurt! Das Datencenter stellt Ihnen vollständig kostenlos sämtliche Informationen zu jedem Spiel zur Verfügung. Sie verpassen dabei garantiert nichts – weder Tore noch Elfmeter, keine Art von Karten oder Spielerwechsel. Selbst die Startaufstellung erhalten Sie unmittelbar vor dem Anpfiff. Dank der fortlaufenden Echtzeit-Aktualisierungen sind Sie jederzeit über die aktuellsten Entwicklungen informiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung des DFB-Pokals 23/24: Welche Spiele laufen live auf Sky oder im Free-TV bei ZDF und ARD?

Die Rechte am DFB-Pokal liegen für alle Spiele der aktuellen Saison beim Pay-TV-Sender Sky. Zusätzlich zu den Matches aufSky werden das ZDF und die ARD insgesamt 15 Spiele des Turniers im Free-TV ausstrahlen. In den ersten Runden gibt es allerdings nur jeweils zwei Spiele bei einem der beiden Sender zu sehen. Die Begegnung zwischen Victoria Köln und der Eintracht läuft exklusiv bei Sky. Im späteren Verlauf des DFB-Pokals 23/24 gibt es aber immer mehr Spiele auch im Free-TV zu sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen zum Beispiel beide Halbfinals und natürlich auch das Finale, das voraussichtlich am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.

Viktoria Köln und Eintracht Frankfurt: Die Bilanz

Dem Portal weltfussball.de haben wir die Info zu verdanken, dass es bisher nur eine einzige Begegnung zwischen den beiden Teams gab, nämlich in Runde 1 der Saison 1975/76 des DFB-Pokals. Die Frankfurter haben die Partie am 1. August 1975 nachdrücklich für sich entschieden - mit 0:6.