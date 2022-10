Viktoria Pilsen - FC Bayern München in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

In der Champions League treffen Viktoria Pilsen und der FC Bayern München aufeinander. Wir haben für Sie die Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Der nächste Spieltag im Spielplan der Champions League 2022/2023 steht bevor. Am 11. Oktober 2022 und 12. Oktober 2022 rollt wieder der Ball im europäischen Spitzenfußball. Dass der deutsche Rekordmeister, FC Bayern München, auch in dieser Saison an der Champions League teilnimmt, ist nicht besonders verwunderlich. Aber auch Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Bayer Leverkusen versuchen sich gegen die internationalen Top-Clubs aus Europa zu beweisen.

Nun steht das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München auf der Agenda. Die beiden Teams sind erst kürzlich aufeinandergetroffen und bilden gemeinsam mit dem FC Barcelona und Inter Mailand die Gruppe C.

Möchten Sie gerne mehr zum Spiel zwischen Pilsen und Bayern erfahren? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es einen Live-Ticker? Alle Informationen zum Champions League Spiel haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Viktoria Pilsen - FC Bayern München in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München findet am Mittwoch, 12. Oktober 2022 in der Doosan Arena in Pilsen, statt. Für den FC Bayern bedeutet das ein Auswärtsspiel im Nachbarland Tschechien. In der diesjährigen Champions League Saison gibt es zwei mögliche Anstoßzeiten - um 18.45 Uhr und um 21.00 Uhr. Das anstehende Spiel zwischen Pilsen und Bayern wird um 21.00 Uhr angepfiffen.

Viktoria Pilsen - FC Bayern München: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte für die Übertragung der Champions League 2022/2023 liegen auch in dieser Saison wieder bei DAZN und Amazon Prime. DAZN überträgt alle Spiele, während es bei Amazon Prime lediglich ein Spiel am Dienstag zu sehen gibt. Der Pay-TV-Sender Sky ist in diesem Jahr bei der Übertragung der europäischen Königsklasse des Fußballs nicht vertreten. Auf eine Übertragung im Free-TV müssen Fans vergeblich warten. Eine Übertragung im Free-TV wird es bei keinem Spiel in der Champions League geben, außer beim Finale. Am 10. Juni 2023 überträgt das ZDF das Finale live, unabhängig von deutscher Beteiligung.

Das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München wird es folglich nur beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN zu sehen geben. Die Vorberichte starten um 20.15 Uhr. Diese Übersicht verrät Ihnen alle wichtigen Informationen zu der Partie zwischen Pilsen und Bayern:

Spiel: Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München , Gruppenphase der Champions League , 4. Spieltag

vs. , Gruppenphase der , 4. Spieltag Datum: Mittwoch, 12. Oktober 2022

Mittwoch, 12. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Doosan Arena, Pilsen

Doosan Arena, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Viktoria Pilsen und FC Bayern München

Die Preise für die Übertragung der Champions League steigen immer mehr an - auch DAZN erhöhte kürzlich die Preise. Wir bieten Ihnen eine gute Alternative, wie Sie die Partie zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München trotzdem hautnah und in Echtzeit miterleben können. Nutzen Sie doch einfach unser Datencenter. Der Live-Ticker informiert Sie nicht nur über den aktuellen Spielstand, sondern liefert auch Informationen zu Toren, Torschützen, Ein- und Auswechselungen, gelbe und rote Karten und zeigt spannende Spielmomente als Kommentar.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Viktoria Pilsen vs. FC Bayern München: Bilanz und Infos

Das Spiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München am kommenden Mittwoch ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams. Erst am 4. Oktober 2022 sind die beiden Mannschaften in München aufeinandergetroffen. An das Spiel werden sich wahrscheinlich vor allem die Bayernfans gerne zurückerinnern. Die Münchner haben klar mit 5:0 gewonnen. Die Torschützen waren dabei: Sane (7. Minute und 50 Minute), Gnabry (13. Minute), Mane (21. Minute) und Choupo-Moting (59. Minute).

Aufgrund der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die dieses Jahr noch stattfindet, werden die Spiele der Champions League in einem kürzeren Abstand als üblich ausgetragen. Der Grund ist, dass alle Spiele der Gruppenphase der Champions League noch vor Beginn der Weltmeisterschaft absolviert werden sollen. Daher findet ein Aufeinandertreffen von Pilsen und Bayern nach knapp einer Woche wieder statt.

Nicht sonderlich verwunderlich ist, dass der FC Bayern nach drei Spieltagen in Gruppe C an der Tabellenspitze steht. Die Münchner haben bisher in der Champions League alle Spiele gewonnen und stehen folglich mit neun Punkten da. Für Pilsen war der Start in die neue CL-Saison weniger rosig. Die Tschechen konnten aus drei Spielen keine Punkte holen.

Bisher sind die beiden Clubs dreimal aufeinander getroffen. Pilsen konnte bis dato aber keinen Punkt gegen die Münchner holen. Hier haben wir für Sie eine Übersicht mit den bisherigen Spielergebnissen: