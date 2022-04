Villarreal gegen FC Liverpool in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Im Champions League Halbfinale treffen der FC Villarreal und der FC Liverpool aufeinander. Hier finden Sie einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream, zum Datum und zur Uhrzeit.

In der Champions League Saison 2021/22 findet vom 26. April bis zum 4. Mai das Halbfinale statt. Teams aus Deutschland sind mittlerweile nicht mehr im Turnier vertreten. Dafür kämpfen mit Villareal und Real Madrid zwei spanische und mit Liverpool und West Ham zwei englische Teams um den Einzug ins Finale. Spanien hat sich mit 18 Titeln bisher die meisten CL-Siege verbucht. Doch England liegt mit 13 gewonnenen Champions League Saisons auf Platz 2.

Eine der Rückrunden-Partien ist die Begegnung zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool. Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos rund um das Spiel inklusive Live-Ticker.

Datum und Uhrzeit von Villarreal gegen FC Liverpool: Wann ist Anstoß in der Champions League?

Der FC Villarreal trifft am 3. Mai 2022 im CL-Halbfinale auf den FC Liverpool. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr in El Madrigal in Villarreal.

CL-Übertragung: Villarreal vs. FC Liverpool live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der aktuellen Champions League Saison 2021/22 wird keines der Spiele im Free-TV übertragen. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat derzeit keine Übertragungsrechte. Hier in dieser Übersicht finden Sie alle Infos, wo Sie das Spiel zwischen Villarreal und Madrid trotzdem anschauen können:

Spiel: FC Villarreal vs. FC Liverpool , Rückrunde im Halbfinale der UEFA Champions League 2021/22

vs. , Rückrunde im der 2021/22 Datum: Dienstag, 3. Mai 2022

Dienstag, 3. Mai 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio de la Cerámica, Villarreal

Estadio de la Cerámica, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Villarreal - FC Liverpool: Liveticker zum CL-Spiel

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, alle Begegnungen der Champions League 2021/22 live im TV oder Stream zu verfolgen, finden Sie in unserem Livetiker stets die aktuellen Infos. Von Spielstand, über Tore, Auswechslungen bis hin zu gelben sowie roten Karten - wir halten sie auf dem Laufenden. Zudem liefert Ihnen unser Datencenter die spannendsten Spielmomente als Kommentar. Sie wollen schon vorab Infos haben? Im Liveticker sehen Sie auch die Aufstellung der Mannschaften und können alle Infos zum aktuellen Verlauf der CL-Saison abrufen:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Champions League Übertragung: Wo laufen die Spiele der Saison 21/22?

Die Übertragungsrechte der aktuellen Saison haben sich die Online-Streaming-Dienste Amazon Prime Video und DAZN gesichert. Amazon strahlt dabei 16 Spiele aus, während DAZN die Übertragung der restlichen Partien übernimmt. Auf beiden Plattformen können Sie das Angebot mit einem bestehenden Abonnement ohne zusätzliche Kosten nutzen. Im Free- und auch im Pay-TV - sonst oftmals bei Sky - wird in der Champions League 2021/22 keine Begegnung übertragen.

Villarreal gegen FC Liverpool: Bilanz und Infos

Von insgesamt zwei Spielen, die Villarreal und Liverpool bisher gegeneinander gespielt haben (fußballdaten.de zufolge), konnten sich beide Mannschaften jeweils einmal den Sieg holen. Das Torverhältnis liegt mit 3:1 auf Seiten der Liverpooler. Die vergangenen Aufeinandertreffen waren ebenfalls Halbfinalspiele, jedoch in der Europa League Saison 2015/16. Nun treffen die Vereine 6 Jahre später erneut im Halbfinale, aber diesmal in der europäischen Spitzenklasse, aufeinanander.

Hier haben wir noch eine Übersicht über die vergangenen fünf Spiele der beiden Teams:

FC Villarreal:

Von den letzten fünf Partien konnte sich der FC Villarreal dreimal den Sieg sichern und zwei Spiele gingen unentschieden aus.

FC Liverpool:

Die Bilanz von Liverpool ist genau gleich. Sie haben drei Gewinne zu vermerken und beendeten zwei Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden.