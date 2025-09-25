„Fußball ist wie eine Sprache“ - Kompany lobt Werder-Coach Steffen

Ein Fußballspiel besteht aus vielen interessanten Gesichtspunkten. Zu nennen sind unter anderem die absoluten Gewissheiten. Ein Spiel dauert so lange, bis der Schiedsrichter pfeift. Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift – zumindest fernab des Videobeweises. Auf der anderen Seite stehen die Variablen. „Man kann nie sicher sein. Das ist das Schöne am Fußball“, umschrieb es Vincent Kompany vor dem Spiel am Freitagabend gegen Werder Bremen (20.30 Uhr, Sky). Dabei hätte der Trainer des FC Bayern wahrscheinlich nur wenig dagegen einzuwenden, wenn der Sieger des Spiels bereits davor bekannt wäre und es sich dabei um den FC Bayern handeln würde.

Sportvorstand Max Eberl hingegen bog ab in eine eher kryptische Richtung, die beim FC Bayern seit den Tagen von Matthias Sammer Tradition hat (mit einer kurzen Unterbrechung, die Hasan Salihamidzic geschuldet war): „Wir müssen das Spiel so angehen, wie wir es angehen müssen.“ Dagegen ist kaum etwas zu sagen und wahrscheinlich wissen die Spieler sehr wohl, wie sie denn nun so ein Spiel gegen eine Mittelklasse-Mannschaft der Bundesliga angehen müssen. Schließlich machen sie das Woche für Woche und nur in Ausnahmefällen warten Team gehobener Klasse.

Vincent Kompany sieht bei Bremen ähnliche Muster wie bei Elversberg

Kompany allerdings ist der zum Ausdruck gebrachte Respekt vor Werder Bremen und insbesondere Trainer Horst Steffen abzunehmen. „Fußball ist wie eine Sprache. Wenn der Trainer wechselt, siehst du sofort, was der Trainer kommuniziert“, sagt er über Steffen. Den Bremern sei schon so früh in der Saison anzusehen, dass sie über schnelle Kombinationen und viele Verlagerungen ihr Glück versuchen. Genauso habe auch Elversberg gespielt. Jener Verein also, den Steffen von der Regionalliga bis an die Tür zur ersten Bundesliga geführt hatte, ehe er nun nach Bremen wechselte.

Mit Werder kam er immerhin schon zu einem 3:3 gegen Leverkusen und demütigte die Gladbacher auswärts beim 4:0-Erfolg. In München aber werde man nun viel häufiger dem Ball hinterherlaufen müssen, befürchtet er. Bei den wenigen Angriffen, die seiner Mannschaft gestattet werden, wäre besondere Konsequenz notwendig. Hörte man so schon ein paar Mal. Geklappt hat es selten. Aber, um abschließend eine Formulierung aus dem Fundus der Standard-Äußerungen zu nutzen: Jedes Spiel muss erst mal gespielt werden. Auch so eine Gewissheit.